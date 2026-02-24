Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 251
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLUMAC I KOMIČAR

Russel Brand se izjasnio nedužnim po dvije nove optužnice za seksualne napade

Foto: REUTERS
1/9
VL
Autor
Hina
24.02.2026.
u 23:30

Prošle je godine optužen po dvije točke za silovanje, jednom za nedoličan napad te dvije točke za seksualni napad na četiri žene u razdoblju između 1999. i 2005. godine

Britanski glumac i komičar Russell Brand u utorak se pred sudom u Londonu izjasnio da nije kriv po dvije dodatne točke optužnice za silovanje i seksualni napad navodno počinjene prije gotovo dva desetljeća. Brand, svojedobno jedan od najpoznatijih britanskih voditelja, bivši suprug američke pjevačice Katy Perry, pojavio se pred sudom Southwark Crown u Londonu te je odbacio optužbe za silovanje jedne i seksualni napad na drugu ženu 2009. godine. Prošle je godine optužen po dvije točke za silovanje, jednom za nedoličan napad te dvije točke za seksualni napad na četiri žene u razdoblju između 1999. i 2005. godine.

Brand se u svibnju prošle godine izjasnio da nije kriv po tih pet optužbi, a početak suđenja zakazan je za lipanj. Sljedećeg mjeseca održat će se ročište na kojemu će se odlučiti hoće li se nove optužbe pripojiti postojećem predmetu. Brandov odvjetnik rekao je da je njegovu klijentu potrebno više vremena da prouči najnovije inkriminacije. Brand (50) je na sud stigao noseći bijeli kaubojski šešir i sunčane naočale. Na upit kako se osjeća, Brand, koji je 2024. godine objavio da je postao kršćanin, novinarima je kratko odgovorio da se osjeća „blagoslovljenim".

On je tijekom 2000-tih bio često lice na britanskim malim ekranima, poznat poznat po svom ekscentričnom stilu i izgledu, a radio je i kao radijski voditelj na BBC-ju. Ostvario je uloge u nizu filmova, uključujući 'Get Him to the Greek' ('To je rock'n'roll!') ) iz 2010. godine, kad se i vjenčao s Katy Perry. Razveli su se 2012. nakon 14 mjeseci braka. Do početka 2020-ih Brand se povukao iz srednjostrujaške kulture te se od tada uglavnom pojavljuje u podcastima gdje iznosi svoje stavove o američkoj politici i slobodi govora.
Ključne riječi
showbiz suđenje Russel Brand

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!