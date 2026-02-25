FOTO Evo kako izgleda kada Ivana Knoll zapleše na šipci! Ovako se ranije zabavljala s voditeljem u emisiji

Prije pet godina, u veljači 2021., Ivana Knoll bila je gošća u tadašnjem serijalu "Petkomanija" s voditeljem Daliborom Petkom.
Prije pet godina, u veljači 2021., Ivana Knoll bila je gošća u tadašnjem serijalu "Petkomanija" s voditeljem Daliborom Petkom.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Tada je oduševila gledatelje svojim vještinama plesa na šipci, demonstrirajući impresivne akrobacije.
Tada je oduševila gledatelje svojim vještinama plesa na šipci, demonstrirajući impresivne akrobacije.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Voditelj Petko, poznat po svom šarmu, nije mogao odoljeti izazovu i odlučio je i sam pokazati što zna na šipci.
Voditelj Petko, poznat po svom šarmu, nije mogao odoljeti izazovu i odlučio je i sam pokazati što zna na šipci.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
U nastavku galerije možete uživati u fotografijama ovog zabavnog i neobičnog susreta.
U nastavku galerije možete uživati u fotografijama ovog zabavnog i neobičnog susreta.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/