Sobarica otkrila opsesiju princa Andrewa: 'Čuvao ih je na krevetu, ukupno ih je imao 72 i bilo je neobično'

Najpopularniji član britanske kraljevske obitelji zadnjih mjeseci je princ Andrew. Tu popularnost nije zaslužio u kontekstu koji bi ga veselio, nego upravo suprotno, popularan je zbog svog prijateljstva s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, a nova otkrića u istrazi dovela su do toga da je Andrew prije nekoliko dana uhićen, priveden na ispitivanje nakon kojeg je pušten. Britanski mediji često su isticali kako je Andrew uvijek bio na glasu kao osoba koja je sklona bizarnim stvarima te je imao ekscentrične hobije poput skupljanja plišanih igračaka. Godine 2022. Charlotte Briggs, bivša sobarica u Buckinghamskoj palači, izjavila je za The Sun da je sredinom 1990-ih (kada je vojvoda bio u srednjim tridesetima) svako jutro bila zadužena za slaganje prinčeve 72. plišane igračke i to po veličini. „Čim sam dobila posao, rečeno mi je za medvjediće i detaljno mi je objašnjeno kako ih želi posložene“, rekla je.

„Imala sam čak i jednodnevnu obuku. Bilo je to vrlo neobično. Svaki je plišani medvjedić morao biti pažljivo postavljen. Bili su to starinski plišani medvjedići, oni marke Steiff i gotovo svi su imali mornarska odijela i kape. Trebalo mi je pola sata da ih posložim. A navečer, prije spavanja, morala sam ih sve maknuti s kreveta i rasporediti po sobi. Svaki je imao svoje točno određeno mjesto. Manje smo morali složiti u nekorišteni kamin, opet po veličini, da lijepo izgledaju. Njegova dva omiljena medvjedića sjedila su na dva prijestolja sa svake strane kreveta. Ostali su bili na podu, pri dnu kreveta.“ Ako to ne bi bilo učinjeno kako treba, prisjetila se, princ bi izgubio živce.

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal

Navodno je čak postojao i plastificirani list s uputama koji je precizno određivao položaj svakog predmeta. U dokumentarcu ITV-ja Paul Page, koji je bio u Kraljevskoj zaštitnoj službi od 1998. do 2004., dodao je da je i sam vidio „oko 50 ili 60 plišanih igračaka“ na prinčevu krevetu te da je „u ladici bila kartica… s fotografijom tih medvjedića na svojim mjestima. Razlog plastificirane slike bio je taj što bi, ako ih sobarice ne bi vratile u ispravan raspored, on vikao i urlao.“ Buckinghamska palača i glasnogovornik princa Andrewa odbili su komentirati. Nisu samo zaposlenici palače tvrdili da su vidjeli medvjediće. Godine 2019. Elizabeth Day napisala je za časopis You članak pod naslovom „Čudan dan kada sam upoznala plišanog medvjedića princa Andrewa“, prisjećajući se intervjua s princom deset godina ranije. Sjeća se kako ga je čekala u hodniku palače „gdje mi je jedino društvo bio preveliki plišani medvjedić zgnječen u sjedalu. Kad su me uveli k princu Andrewu, pitala sam ga o tome. On se podsmjehnuo i rekao mi da je to bio vjenčani dar njegove bivše supruge Sarah Ferguson. Navodno ga je medvjedić dočekao u kočiji koja ih je vozila iz Westminsterske opatije na svadbenu proslavu. Sjećam se da mu je to bilo iznimno smiješno, čak i nekoliko godina nakon događaja. Meni je bilo prilično neobično da je odraslog muškarca toliko zabavljala prisutnost plišane igračke.“

Možda je ipak najzapanjujuća činjenica to što je, prema pisanju The Suna, i sam princ Andrew 2010. govorio o svojoj ljubavi prema plišanim medvjedićima, priznavši: „Oduvijek sam skupljao plišane medvjediće. Gdje god sam bio u mornarici, kupio bih malog medvjedića, tako da imam kolekciju iz cijeloga svijeta, na ovaj ili onaj način.“ Godine 2023. vojvoda od Yorka iselio je iz svojeg apartmana u Buckinghamskoj palači, što znači da su njegovi medvjedići od tada premješteni, vjerojatno u njegovu glavnu rezidenciju Royal Lodge u Windsoru. Prema pisanju The Suna, kolekcija je posljednjih godina „smanjena“, no prema izvorima „njegovi zahtjevi da budu posloženi na točno određen način i dalje su jednako strogi kao i prije“.