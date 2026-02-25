Naši Portali
OTKRILI SU SPOL BEBE

FOTO Sretne vijesti u domu sina Đorđa Balaševića, čeka drugo dijete

Emotivna objava odmah je izazvala lavinu čestitki i lijepih želja njegovih pratitelja, a Aleksa je otkrio i kako se prinovi neizmjerno veseli njihova kći Vera, rođena u kolovozu 2022. godine.

Srpski producent i sin legendarnog kantautora Đorđa BalaševićaAleksa Balašević, potvrdio je da on i supruga Nikolina očekuju drugo dijete. Sretnu vijest podijelio je dirljivom objavom na Instagramu. - Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive i da budu nečiji zavjet... Zahvaljujući ovoj osobi na fotografiji moja loza se nastavlja, nisam više Omega. Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin - napisao je uz fotografiju supruge snimljenu u Šangaju. Emotivna objava odmah je izazvala lavinu čestitki i lijepih želja njegovih pratitelja. Aleksa je otkrio i kako se prinovi neizmjerno veseli njihova kći Vera, rođena u kolovozu 2022. godine. Objavu je zaključio duhovitom i dirljivom posvetom ocu, čije nasljeđe s ponosom nosi. - To bi netko moj najveći, netko naš najbolji, s neba rekao, nisam više v.d. Balašević, sad sam Balašević u ostavci, za koji mjesec mandat predajem nasljedniku - napisao je. Inače, par se vjenčao 2022. godine.

Ova sretna obiteljska vijest dolazi u razdoblju profesionalnih uspjeha za mlađeg Balaševića. Njegov debitantski film "Megdan: Između vode i vatre", za koji potpisuje scenarij i produkciju, krajem 2024. godine postigao je zapažen uspjeh u kinima diljem regije. Film je kasnije postao dostupan i na popularnim streaming platformama kao što su HBO i Amazon.

Čini se da Aleksa ne planira stati jer je već najavio i novi filmski projekt. Riječ je o ostvarenju inspiriranom jednom od najpoznatijih pjesama njegova oca, a snimanje bi trebalo započeti tijekom proljeća ili ljeta. Iako je potpuno posvećen karijeri, Aleksa često ističe kako su mu obitelj i duhovne vrijednosti uvijek na prvom mjestu. Sa suprugom Nikolinom i kćeri Verom živi na relaciji između Novog Sada i Maribora.
