UŠLA U POVIJEST

Melania Trump postigla ono što nijedna prva dama nije uspjela više od sto godina

U.S. first lady Melania Trump's 2025 inaugural gown
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
25.02.2026.
u 17:25

Donacijom svoje druge inauguracijske haljine Smithsonianu, Melania Trump postigla je povijesni uspjeh

Melania Trump ispisala je novo poglavlje američke povijesti, osiguravši si mjesto koje nijedna prva dama nije zauzela više od jednog stoljeća. Na svečanoj ceremoniji održanoj 20. veljače u Nacionalnom muzeju američke povijesti Smithsonian, donirala je svoju drugu inauguracijsku haljinu, elegantnu kreaciju koju je nosila na svečanosti u siječnju 2025. godine. Stojeći pred staklenom vitrinom u kojoj je sada izložena njezina haljina, kratko je prokomentirala kako je cijeli trenutak za nju "nevjerojatan". Ovim činom, njezina druga inauguracijska toaleta pridružila se prvoj iz 2017. godine, čime je postala prva supruga američkog predsjednika nakon Ide McKinley, koja je to postigla na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, s haljinama s inauguracija 1897. i 1901. godine. Riječ je o kreaciji bez naramenica od svilenog krepa u boji bjelokosti, koju potpisuje njezin dugogodišnji suradnik i dizajner Hervé Pierre. Iako na prvi pogled djeluje suzdržano, haljina nosi osobnu priču. Crne svilene trake koje prate liniju tijela kulminiraju oštrim, grafičkim detaljem na prsima, ostavljajući snažan i kontroliran dojam. Prva dama je naglasila kako dizajn nosi duboko značenje. - Ovo je više od 50 godina obrazovanja, iskustva i mudrosti, utkanih u svaki konac, svaki šav i svaki oštri rub - izjavila je. Posebno se osvrnula na upečatljivi crni detalj: - Pomno oblikovano crno slovo Z na prednjoj strani priziva desetljeća mojih ranih sjećanja i životnih iskustava. Sve su te priče duboko skrivene unutar njezinih oštrih, snažnih šavova, zauvijek - poručila je.

U.S. first lady Melania Trump's 2025 inaugural gown
U.S. first lady Melania Trump stands next to her 2025 inaugural gown in the Flag Hall of of the Smithsonian's National Museum of American History in Washington, D.C., U.S., February 20, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz Photo: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

Ovaj uspjeh samo je jedan u nizu povijesnih presedana vezanih uz Melaniju Trump. Ona je tek druga prva dama u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, nakon Frances Cleveland u 19. stoljeću, koja tu dužnost obnaša u dva neuzastopna mandata. Pritom, jedina je prva dama u američkoj povijesti koja je naturalizirana državljanka, rođena u Sloveniji, a ujedno i prva kojoj engleski nije materinji jezik. Njezin put i povratak u Bijelu kuću detaljno su prikazani u nedavno objavljenom dokumentarnom filmu "Melania", dok su njezini memoari iz 2024. godine brzo postali bestseler, dodatno učvrstivši njezin utjecaj u javnosti.

U.S. first lady Melania Trump's 2025 inaugural gown
Prestižna kolekcija prvih dama, osnovana još 1912. godine, danas broji gotovo tisuću predmeta i predstavlja jedinstven uvid u američku povijest i modu. U njoj se nalaze komadi koje su nosile legendarne figure poput Mary Lincoln, Jacqueline Kennedy i Michelle Obame

U.S. first lady Melania Trump's 2025 inaugural gown
Ključne riječi
Melania Trump showbiz

