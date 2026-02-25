Naši Portali
POČIVALA U MIRU

U 56. godini preminula je omiljena urednica i jedan od najprepoznatljivijih glasova HRT-a, Gordana Kovačić

Foto: HRT
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
25.02.2026.
u 18:00

HRT je objavio tužnu vijest, preminula je spikerica Gordana Kovačić

U 56. godini preminula je spikerica HRT-a Gordana Kovačić. Bila je iznimno svestrana osoba, doktorica znanosti, jazz-pjevačica i autorica Poetskoga trena, javlja HRT. Gordana Kovačić doktorirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s užim zanimanjem za akustička i psihoakustička obilježja glasova vokalnih profesionalaca. Četiri se godine znanstveno usavršavala i u Amsterdamu. Spikerima Hrvatskoga radija pridružila se 2007., iako je i prije, na Hrvatskoj televiziji, vodila emisiju Vrijeme za jazz. Ljubitelji jazza poznaju i njezin pjevački glas: još od 90-ih pjevala je uz ugledne džeziste i Big Band HRT-a, a 2014. s Lukom Žužićem osnovala je glazbeni duo DuArte.

Poklonicima poezije svakako je najpoznatija kao autorica inovativnog i vrlo popularnog multimedijskog projekta Poetski tren. Kolege spikeri, snimatelji, urednici informativnih i glazbenih emisija pamtit će njezin optimizam, srdačnost i srčanost, a u mnogim će emisijama i u špicama Hrvatskoga radija ostati glas Gordane Kovačić, javlja HRT.

Počivala u miru.
Gordana Kovačić

