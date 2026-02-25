Mangroove s novim singlom potvrđuje status jednog od najvažnijih domaćih bendova

Grupa Mangroove predstavlja novi singl „Zli dusi”, pjesmu s albuma Komad neba, izdanja koje je ove godine dobilo najviše nominacija za Porin u ključnim kategorijama. Nakon što je struka album prepoznala kao jedno od najvažnijih diskografskih ostvarenja godine, bend nastavlja snažan autorski niz i koncertne aktivnosti.

„‘Zli dusi’ je pjesma o onim tihim sumnjama koje svi nosimo u sebi, o unutarnjim glasovima koji nas ponekad koče, ali nas istovremeno tjeraju da rastemo. Htjeli smo joj dati i produkcijsku širinu, ali zadržati intimnost,” kaže Željka Veverec, čiji prepoznatljiv vokal ponovno nosi snažnu emotivnu okosnicu pjesme.

Toni Starešinić dodaje: „Album Komad neba za nas je bio veliki iskorak, autorski, produkcijski i koncertno. Reakcije publike i nominacije za Porin dale su nam potvrdu da vrijedi riskirati i ostati svoj. ‘Zli dusi’ prirodan je nastavak te priče.”

Da se Mangroove danas nalazi u posebnoj kreativnoj fazi, potvrdio je i njihov veliki koncert krajem prošle godine, kojim su jasno pokazali da pripadaju krugu domaćih izvođača koji bez zadrške pune velike prostore. Sada slijedi intimniji susret s publikom, 18. i 19. ožujka bend će održati dva akustična koncerta u Klubu Kazališta Komedija Kontesa, gdje će pjesme s albuma Komad neba dobiti novo, ogoljeno i emotivno ruho. Nakon godine obilježene priznanjima i koncertnim uspjesima, Mangroove nastavlja graditi svoj prepoznatljiv zvuk, spoj soula, popa i suptilne elektronike, potvrđujući tako status jednog od najvažnijih suvremenih bendova domaće scene.