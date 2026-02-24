Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAVJET ZLATA VRIJEDAN

Ove riječi legendarnog Halida Bešlića popularni pjevač neće nikad zaboraviti: 'Uvijek je znao reći'

Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, najpoznatiji bosanski pjevač narodne glazbe
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
24.02.2026.
u 08:00

Jedan od najpopularnijih pjevača u regiji, Sergej Ćetković, uoči velikog koncerta u Areni Zagreb prisjetio se ključnog savjeta koji je dobio od glazbene legende

U jeku priprema za koncert kojim će 7. ožujka proslaviti trostruki jubilej u zagrebačkoj Areni, Sergej Ćetković otvorio je dušu i otkrio što ga je vodilo kroz karijeru. Koncertom će obilježiti više od 25 godina na sceni, svoj 50. rođendan, koji pada dan kasnije, te Dan žena, a upravo je uoči tog velikog događaja podijelio lekciju koja mu je, kako kaže, postala zvijezda vodilja. Dok mnogi jure za slavom, on se prisjetio riječi legendarnog Halida Bešlića, koje su mu se duboko urezale u pamćenje i oblikovale ga kao umjetnika i čovjeka. Ti su savjeti stigli u pravom trenutku i ostali s njim do danas.

Iako ne može reći da su bili bliski prijatelji, njihovi povremeni susreti ostavili su neizbrisiv trag. - Ono što je meni najbitnije, to je ono što je Halid često isticao - da mu je važnije kakav će čovjek ostati u sjećanjima ljudi, nego kakav će biti pjevač. Tako da ja uvijek to stavljam na prvo mjesto… obraz, čast, pa sve drugo - ispričao je Ćetković u intervjuu za IN Magazin. Upravo ta istovremeno jednostavna i moćna poruka postala je njegovim profesionalnim i životnim motom.

FOTO Kako izgleda zgodna supruga popularnog pjevača? Snimljena je u rijetkom izlasku
Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, najpoznatiji bosanski pjevač narodne glazbe
1/9

Taj savjet pomogao mu je da ostane prizemljen. - Ne mogu se pohvaliti da smo Halid i ja bili prijatelji, ali bio sam u njegovom društvu više puta… Uvijek je mlađima znao reći ono što misli: 'Mali, odličan si, čuvaj se'. To je bilo bitno... čuvaj se, ostani ono što jesi - prisjetio se Sergej. 

Upravo tu emociju i iskrenost publika prepoznaje godinama, a Ćetković obećava da će ih donijeti i na pozornicu Arene. Koncert, koji će biti svojevrsna retrospektiva karijere, zamišljen je kao "glazbena knjiga ispričana na sceni“, a najveća mu je želja da publika s njega ode s osmijehom, podsjećajući se da je ljubav jedino što nas čini živima.

VIDEO Alka Vuica o životnoj mudrosti koju joj je prenio Halid Bešlić: 'Bila sam iznenađena što se nije posvađao ni s kim'
Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, najpoznatiji bosanski pjevač narodne glazbe
1/13

Ključne riječi
Arena Zagreb Halid Bešlić Sergej Ćetković showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!