Ove riječi legendarnog Halida Bešlića popularni pjevač neće nikad zaboraviti: 'Uvijek je znao reći'

U jeku priprema za koncert kojim će 7. ožujka proslaviti trostruki jubilej u zagrebačkoj Areni, Sergej Ćetković otvorio je dušu i otkrio što ga je vodilo kroz karijeru. Koncertom će obilježiti više od 25 godina na sceni, svoj 50. rođendan, koji pada dan kasnije, te Dan žena, a upravo je uoči tog velikog događaja podijelio lekciju koja mu je, kako kaže, postala zvijezda vodilja. Dok mnogi jure za slavom, on se prisjetio riječi legendarnog Halida Bešlića, koje su mu se duboko urezale u pamćenje i oblikovale ga kao umjetnika i čovjeka. Ti su savjeti stigli u pravom trenutku i ostali s njim do danas.

Iako ne može reći da su bili bliski prijatelji, njihovi povremeni susreti ostavili su neizbrisiv trag. - Ono što je meni najbitnije, to je ono što je Halid često isticao - da mu je važnije kakav će čovjek ostati u sjećanjima ljudi, nego kakav će biti pjevač. Tako da ja uvijek to stavljam na prvo mjesto… obraz, čast, pa sve drugo - ispričao je Ćetković u intervjuu za IN Magazin. Upravo ta istovremeno jednostavna i moćna poruka postala je njegovim profesionalnim i životnim motom.

Taj savjet pomogao mu je da ostane prizemljen. - Ne mogu se pohvaliti da smo Halid i ja bili prijatelji, ali bio sam u njegovom društvu više puta… Uvijek je mlađima znao reći ono što misli: 'Mali, odličan si, čuvaj se'. To je bilo bitno... čuvaj se, ostani ono što jesi - prisjetio se Sergej.

Upravo tu emociju i iskrenost publika prepoznaje godinama, a Ćetković obećava da će ih donijeti i na pozornicu Arene. Koncert, koji će biti svojevrsna retrospektiva karijere, zamišljen je kao "glazbena knjiga ispričana na sceni“, a najveća mu je želja da publika s njega ode s osmijehom, podsjećajući se da je ljubav jedino što nas čini živima.