Naš glumac u 92. godini dobio je sina: Evo što je njegova supruga rekla o glasinama da nije biološki otac djeteta

Godine 2023. 84-godišnji Al Pacino postao je otac po četvrti put. Sina mu je rodila tada 29-godišnja partnerica Alfallah, dok je istovremeno i njegov blizak prijatelj Robert De Niro u svojoj osamdesetoj godini dočekao sedmo dijete s partnericom Tiffany Chen. Sličnu situaciju imali smo i u domaćoj glumačkoj branši - naš poznati glumac Zvonimir Rogoz postao je otac sina u visokoj dobi od 92 godine. Njegova druga supruga Agata bila je mlađa od njega čak 56 godina, a nakon rođenja sina Rafaela pojavile su se spekulacije o tome da Rogoz možda nije biološki otac djeteta. Na takve glasine Agata je odgovorila kako su to zlonamjerni tračevi koji potječu od bivših ljubavnica njezina supruga.

Na pitanje kako to da je postao otac u 92. godini Rogoz se našalio da on i supruga nisu pazili. Rogoz je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, a posljednju ulogu odigrao je u 100. godini - pred smrt. Dvije godine ranije napisao je memoare 'Mojih prvih 100 godina'. Školovao se u Beču i u Zagrebu, a ostao je prvi stogodišnjak u glumačkoj i kazališnoj povijesti Hrvatske. Rogoz je rođen 1887. godine u Zagrebu, a iako je glumio do svoje 100. godine, najzapamćeniji je ostao upravo po ovoj priči o očinstvu u 92. godini.

Slovio je za velikog zavodnika, u braku je bio dva puta, a druga supruga Agata od njega je bila mlađa 56 godina. Na pitanje kako to da je postao otac u 92. godini Rogoz se našalio da on i supruga nisu pazili. Preminuo je 6. veljače 1988. u 101. godini u rodnom Zagrebu.

Danas njegovo ime nosi ulica u zagrebačkom naselju Savici, a Rogoz je još u mladosti radio kod zagrebačkog trgovca Budickog i prao prvi automobil koji je viđen u Zagrebu. Glumac je bio i član gimnastičkog društva Sokol.

U intervjuima koje je dao tijekom svoje duge i bogate karijere prisjećao se i kako se Zagrebom u mladosti vozio konjskim tramvajem, sjećao se i uvođenja moderne plinske rasvjete. Glumac koji je nastupao u Osijeku, Varaždinu i Ljubljani prisjećao se i prve kinopredstave na zagrebačkom sajmištu, a u jednom intervju pričao je i o tome kada je bio primljen u HNK Zagreb.