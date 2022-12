Joe Šimunić u Kataru snimljen sa zgodnom suprugom, tragedija koju su doživjeli 2018. obilježila im je život

Bivši reprezentativac Josip 'Joe' Šimunić (44) upravo je stigao u Katar kako bi večeras bodrio naše vatrene u borbi za još jedno finale na Svjetskom prvenstvu, a društvo mu je pravila i supruga, Kanađanka hrvatskih korijena Christina Marie Koloper. Ona je stigla u hrvatskom dresu, a on u majici HNS-a. On je šesti na ljestvici hrvatskih reprezentativaca po broju nastupa, nakon Luke Modrića, Darija Srne, Ivana Perišića, Stipe Pletikose i Ivana Rakitić. Nekada je igrao za zagrebački Dinamo, a bio je i pomoćni trener hrvatske reprezentacije od 2015. do 2017. godine nakon čega se odlučio povući iz javnosti i posvetiti obitelji. Povukavši se sa travnjaka, Joe se odlučio skrasiti s Christinom Marie s kojom je u bračnu luku uplovio 2013. godine. Nedugo zatim dobili su prvo dijete, kćer Lucianu, a u listopadu 2016. godine stigao je i sin Jure. Na ljeto 2019. dobili su i drugog sina, a prošle godine i kćerkicu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 13.12.2022., Hamad International Airport, Doha, Katar - Hrvatski navijaci u starom gradu Souq Waqifu u Dohi na SP u Kataru uoci polufinalne utakmice s Argentinom. Josip Simunic. sa suprugom Christine Marie Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Sretni par nije mogao ni slutiti tragediju u 2018. godini koja će ih obilježiti za cijeli život. Jedne nedjelje u ožujku te godine, Luca je dobila temperaturu od 38. Bili su uvjereni da nije ništa strašno. Ujutro je ponovno imala vrućicu, ali je bila dobre volje i igrala se s bratom. Temperatura nije padala pa se u utorak navečer probudila plačući. Nakon posjeta pedijatru, zaključili su da je u pitanju gripa, iako nije bilo klasičnih simptoma poput kašljanja i curenja nosa. Došli su kući, a Luce je normalno ručala i potom zaspala. Sat vremena nakon probudila se plačući, a odmah su potom otišli, po uputama doktora, u Infektivnu kliniku.

Nakon pregleda u bolnici, Luce je morala ostati na liječenju. Potom je uslijedio niz komplikacija. Dijagnoza encefalitisa u srijedu pa izolirani virus gripe H1N1 u četvrtak, zbog čega su odahnuli jer, ipak je u pitanju bila samo gripa. Doduše, u petak je bila prebačena na intenzivnu skrb, a u subotu ujutro su počele konvulzije. U noći sa subote na nedjelju je nastupila moždana smrt, a mala Luce živjela je još tjedan dana, premda je bila moždano mrtva. U tih tjedan dana Šimunićima se okrenuo cijeli svijet. Na Uskrs 2018. godine Luce je posljednji put izdahnula, a iscrpljujući gubitak i bol bili su nestvarni. Na sprovod preminule djevojčice koji se održao četiri dana kasnije na zagrebačkom Mirogoju okupilo se nekoliko stotina članova obitelji i prijatelja.

Nakon tog tragičnog događaja roditelji su se morali suočiti s novom stvarnošću i gotovo su se potpuno povukli iz javnosti.

Podsjetimo, par se prvi put zajedno pojavio u javnosti u kolovozu 2012. godine kada su se prošetali zajedno Teslinom ulicom u Zagrebu držeći se za ruke. Vjenčanje su godinu poslije održali u hotelu Esplanade na kojem su se vijorile hrvatska i australska zastava. Naime, Šimunić je rođen u Australiji gdje su se njegovi roditelji preselili prije njegova rođenja.

