Saša Matić zbog vatrenih odgodio koncert u Spaladium Areni: 'Dao Bog da Hrvatska osvoji finale'

Zbog nogometne euforije odgađa se 2. večer Extra koncerta godine Saše Matića – Dva života u splitskoj Spaladium areni, iza kojega stoji Extra FM. Razloge odgode objasnio je sam pjevač poznat, između ostalog, i po tome što je pjevao na svadbama nekih hrvatskih reprezentativaca.

Prva večer Extra koncerta godine održat će se prema planu ove subote, 17. prosinca, a druga se odgađa s 18. na 29. prosinca. Tim povodom oglasio se i pjevač koji u Splitu prodajom ulaznica ruši rekorde.



'S obzirom na to da je Hrvatska ostvarila veliki uspjeh svi se nadamo, i ja odavde iz Beograda, a vi pogotovo, tom velikom finalu. Moj tim i ja zajedno smo odlučili da vas malo rasteretimo, da pratimo to finale onako kako treba i da umjesto 18. prosinca, za kad je bio zakazan drugi koncert, sviramo 29. prosinca u Spaladium areni', objasnio je za Extra FM Saša Matić. Finale će pratiti u Splitu.



'Bit ću s vama i uz vas tog 18. prosinca. Dao Bog da Hrvatska osvoji finale pa da svi zajedno to proslavimo onako kako treba', poručio je. Osvrnuo se i na današnji sraz Hrvatske i Argentine, a otkrio je i tajnu posebne veze s hrvatskim reprezentativcima.



'Iskreno se radujem pobjedi Hrvatske. Smatram da sam u Hrvatskoj uvijek dobrodošao i da sam tu na svom terenu, a razlog više je što sam praktički mnogima iz reprezentacije svirao i na svadbi. Ja sam svirao i Livakoviću. Stvarno bih volio da pobijedite Argentinu, da se plasirate u finale i osvojite Svjetsko prvenstvo.'



Ispričao je i što priprema za svoju prvu večer Extra koncerta godine – Dva života u splitskoj Areni koja će se održati ove subote, 17. prosinca.



'Bit će malo drugačije nego u Zagrebu, ali o tom potom. Moramo još posložiti repertoar do kraja. Svakako će biti dobra energija i dobra svirka. Obećavam vam provod kakav je bio u Zagrebu, a pokušat ćemo da bude i još bolji.'

Kupljene ulaznice za 18. prosinca vrijede i za 29. prosinca. Onima kojima novi termin ne odgovara bit će vraćen novac, a povrat je moguć od danas do 23.12. S druge, pak, strane, svi kojima 29. prosinca bolje odgovara još stignu nabaviti svoju kartu putem sustava Adriaticket.

