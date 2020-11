Nakon raskida s najljepšom Hrvaticom Boris Novković okrenuo se glazbi

Boris Novković predstavio je novi singl i spot Dinamit, drugi singl kojim najavljuje novi studijski album. Borisov kantautorski uradak Dinamit aranžmanom je upotpunio Hrvoje Prskalo, a pjesma neodoljivo podsjeća na stare Borisove hitove. Pop rock zvuk, Borisov prepoznatljiv vokal i ljubavna tematika recept su za uspjeh Dinamita. Istoimeni videospot Boris je snimio u društvu atraktivne plesačice Valentine Walme, za čiju je režiju i montažu zaslužan Raul Brzić.

- Pjesma je sama po sebi zapravo autobiografska. Kad bi me netko pitao da u nekoliko riječi opišem sebe, svoj karakter i pogled na život, pustio bih ovu pjesmu. Dinamit govori o mom načinu života, mojim pogledima na svijet koji su pomalo romantični i neopterećeni. Živim na svoj način i to sam opisao u pjesmi gdje se provlače ljubav i strast kao sastavni dio mog života, rekao je Boris.

Početkom godine Boris Novković počeo je pripremati novi studijski album kojeg je najavio pjesmom nastalom u izolaciji Moj grad. Stihovi su Borisu došli jedne noći tijekom izolacije u kojoj se našao cijeli svijet uslijed globalne pandemije koronavirusa, a grad Zagreb bio je pogođen i potresom. Nove pjesme dokaz su da trenutna situacija odlično utječe na Borisovu kreativnost, a Dinamitom nastavlja svojoj publici otkrivati što ih očekuje na novom albumu te je sigurno da će biti oduševljeni.

- Opisuje me Dinamit i u glazbenom smislu jer nakon dugo vremena, uz zahvalu svim mojim prijašnjim producentima koji su doveli do toga da ja trajem 35 godina, mogu reći da sam u Hrvoju Prskalu pronašao izuzetno kvalitetnog suradnika. On je oslobodio jednog duha iz mene te sam se opustio i vratio svojim prvim glazbenim energijama rock and rolla. Novi album ne nosi nikakvu dozu kalkulacije i ova pjesma najbolje ga opisuje.", objasnio je Boris.