'Nakon 10 godina rada i ulaganja u egzistenciju i obitelj jednu stvar sam napravila za sebe'

Iako joj u medijima uz ime najčešće piše da je influencerica, Ella Dvornik je mnogo više od toga. Kreativka koju su mnogi počeli pratiti još od tinejdžerskih godina sada je izbacila i drugi album "Teška vremena za sanjare". Za Ellu se definitivno može reći i da je inovativna trendseterica, jer je za potrebe ovog albuma osmislila cijelu novu osobu; 20-godišnju Alterellu, lik iz metaverzuma koji će u budućnosti održavati koncerte, davati intervjue i plasirati sadržaj. Ovaj put nismo uspjeli doći do Alterelle, jer ona trenutačno uživa u odličnim reakcijama na svoj album, pa smo o novom projektu porazgovarali s njenom kreatoricom koja nam je objasnila sve svoje zamisli i ideje, a podijelila i neke detalje o privatnom životu.

Album je konačno vani, kakve su reakcije?

Reakcije su odlične, i bolje nego što sam očekivala. Pjesme su u trendingu na platformama i to mi je velika potvrda i nagrada za sve vrijeme i trud koji sam u posljednjih godinu dana uložila u ovaj projekt. Ovim putem bih zahvalila svima na podršci.

Najavljivali ste ga nekoliko mjeseci, čak ste napravili i poseban Instagram profil, koliko ste se uživjeli u ulogu Alterelle?

Pa poanta cijelog projekta je Alterella, lik iz metaverzuma koji će u budućnosti održavati koncerte, davati intervjue i plasirati sadržaj. Mnogi nisu shvatili poantu, stvorila sam Alterellu koja ima 20 godina, nije udana i nema djecu te na Instagramu priča o temama koje su bliske mlađoj populaciji.

Mnogi su ovih dana izvukli iz konteksta izmišljeni sadržaj Alterelle, koja je na Instagramu kako bi promovirala pjesme, te taj sadržaj povezali sa mnom te ispali smiješni jer su od posta lika iz metaverzuma, koji su vidjeli na profilu izmišljene osobe, povezali s mojim životom i napravili fake news.

Možete li nam pojasniti što je točno Alterella i kakve sličnosti ima s Ellom Dvornik?

Ideja je bila napraviti lik iz metaverzuma koji ne stari, Alterella će uvijek imati 20 godina, a nastala je na temelju nekih mojih iskustava iz tih godina jer mi je tako bilo lakše.

Rekli ste ranije da zbog vlastite introvertiranosti ne planirate imati koncerte. Stoji li to još?

Da, ali nikada ne reci nikada. Ideja je da Alterella održi hologramski koncert i sada sam sto posto posvećena realiziranju te ideje koja nije nimalo jednostavna ni jeftina.

Je li Alterella koju vidimo na omotu albuma vaše autorsko djelo ili je za nju zaslužan netko drugi. Poznato je da imate talent i za crtanje...

Nisam je ja crtala, ali sam ju osmislila i jako sam zadovoljna rezultatom.

Provodite li zbog albuma više vremena u Zagrebu? Nedostaje li vam?

U Zagrebu sam često zbog posla. Sastanci, klijenti, snimanja - sve je u Zagrebu. Tako da dođem na dan-dva sve obavim i vratim se. Ovo mi odgovara i uzimam najbolje od Zagreba i Istre.

Album koji ste snimili ima dosta tema "za odrasle", a neke ste pokušaje snimali i doma. Jeste li bili u strahu da će Balie i Lumi čuti nešto što ne bi trebale i zapamtiti ili ste isključivo snimali dok ih nije bilo doma?

Snimala sam dok nisu prisutne jer je to i nemoguće s dvoje male djece. Kada sam s njima, onda sam im posvećena. Imam dovoljno vremena za sve dok su u vrtiću ili kad zaspu navečer.

Album je snimljen u suradnji s Arianom Vuicom. Kako je bilo raditi s njim?

Odlično. Zahvaljujem mu što me nije ograničavao i što je od prve shvatio što želim. A to i ne čudi jer smo odrasli zajedno i u sličnom okruženju. Bez njega bi bilo puno teže realizirati ovaj projekt. On je profesionalac, uspješan u svom poslu i potpuno sam mu vjerovala u cijelom procesu. Željela sam pomaknuti neke granice ovim projektom i mislim da sam na dobrom putu jer ovo je tek početak.

Što vam je bila najveća inspiracija za ovaj album? Za neke pjesme mogli bismo reći da nisu baš pozitivne prema muškom rodu, a prošle godine kolale su društvenim mrežama glasine o tome da se razvodite. S kojim ste se muškarcem obračunavali npr. u pjesmi "Svi su dečki kurve"?

Pjesme govore o svim aktualnim temama i odnosima. Muški izvođači već odavno progovaraju na žešći način o ženama, ljubavnim odnosima i izlascima. Budimo realni, u svijetu još uvijek postoje dvostruka mjerila i očekivanja kako bi i na koji način žene trebale govoriti o temama vezanim za seks i općenito o odnosu s muškarcima. Ako u svakoj drugoj trap ili rap pjesmi čujete da su cure kurve, onda svijet zaslužuje čuti priču i iz drugog kuta. Budući da do sada nitko nije htio reći ono što sve mi mislimo - Alterella je rekla.

Kakav je u stvari vaš odnos s Charlesom? Ove godine proslavili ste četvrtu godinu braka...

Mi imamo bračni odnos i nevjerojatan je interes za njega.

Jeste li naučili nešto novo o sebi dok ste snimali ovaj album i, ako jeste, što je to?

Ja jako dobro poznajem sebe i htjela sam nakon desetak godina rada i ulaganja u egzistenciju i obitelj napraviti nešto za svoj gušt što sam dugo željela. Svatko u životu bi trebao slušati svoj unutarnji glas i ostvariti si želju koja ga kreativno ispunjava.

Prošlo je dosta godina od vašeg prvog albuma. Tada vam je Japan bio jedna od inspiracija, a i na ovom imate pjesmu pod nazivom "Arigato". Traje li još ta opsesija ili ste ju izbacili iz sebe?

Japan i cijela ta kultura zauvijek će biti inspiracija za mene. Čovjek se razvija i raste kroz godine i sada više ne ispoljavam te neke inspiracije vizualno, ali uvijek je to tu. Oni su prije 15 godina zapravo već imali u nekom obliku metaverzum, tako da me oduvijek oduševljavala njihova naprednost.

Moramo primijetiti da ste u posljednje vrijeme smanjili detalje o privatnom životu na Instagramu i Facebooku. Čini mi se da ste ranije bili puno otvoreniji prema javnosti. Postoji li neki poseban razlog?

To vam se samo čini. I dalje balansiram, a djeca rastu, s tim imaju i više aktivnosti i stalno smo u akciji. I ako me pratite, onda znate da se moj sadržaj konstantno mijenja jer ja ne volim biti predvidljiva.

Žena, majka, influencerica, glazbenica... Upustili ste se u mnogo projekata, a već duže vrijeme znamo da influencanje nije samo objavi sliku na Instagramu nego i sastanci bez kraja... Kako sve stižete i što radite u slobodno vrijeme?

Malo je slobodnog vremena, ali sve stižem. Moj je posao kreativan i to me ispunjava. Svaki novi projekt donosi i novo uzbuđenje. Imam i tim suradnika koji pomaže oko posla i Charles je s djecom kad sam na poslu. Tako da je sve pod kontrolom na svim poljima.

Što vas najbolje može opustiti?

Druženje s prijateljima.

Nedavno ste spominjali i da mislite da su igraonice za djecu tvornice novca te da biste otvorili jednu s nekim poslovnim partnerom. Jeste li ozbiljno razmišljali o toj ideji i što biste imali u svojoj igraonici?

Eto, opet sadržaj stvoren od moje spontane objave na Instagramu. Hahaha... Da, rekla sam to, nedavno sam za potrebe jednog snimanja štemala zid i lijepila pločice i za to sam rekla da je super za opuštanje, da bih mogla to raditi češće. Pa sad, moram razmisliti i porazgovarati s timom u kojem smjeru da razvijam posao.

Pričajte nam malo o Balie i Lumi. U kojoj su fazi sad, što ih zanima? Imaju li posebne želje za rođendane?

Balie i Lumi su zaigrane i potpuno različite karakterno, ali odlično se slažu i to mi je super. Prave su sestre i zajedno su i u dobrom i u glupostima i štite jedna drugu. Pune su energije i stalno traže zanimljive sadržaje. Imaju puno želja kao i sva djeca i to se mijenja iz dana u dan. Uživam gledajući kako rastu i formiraju se u male osobice sa stavom.

U vrijeme dok smo pripremali intervju, vaša mama Danijela je bila na Maldivima. Kakav odnos imate s njom sada kad ste i sami majka?

Odličan. Evo upravo se pakiramo jer idemo na Brač kod nje da provedemo par dana zajedno i da je cure izmore nakon što se lijepo odmorila u raju na zemlji! Hahaha.

S obzirom na to da je Alterella neki vaš virtualni alter ego, što mislite o umjetnoj inteligenciji i biste li htjeli doma imati nekog robota koji nalikuje na vas i radi dosadne kućanske poslove? Kako biste je nazvali i možete li zamisliti što biste napravili u scenariju da robot odjednom poželi zamijeniti pravu Ellu?

Oduvijek me zanimaju nove stvari i volim im dati šansu. Jedna robot Ella, dvojnica - dobro bi mi došla jer sve je više obaveza, a ja jedna. Tako, ako netko želi da testiram robota, samo neka mi ga pošalje. Sve što nam može olakšati ili unaprijediti kvalitetu života meni je privlačno i nemam predrasude.

I za kraj... Što je idući korak u vašem životu? Planirate li neko putovanje, možda nešto vezano za modu, hoće li biti neki Alterella merch?

Puno je toga u planu, ali ne bih otkrivala dok ne realiziram. Za sada mi je stvaranje Alterellinog svijeta u metaverzumu prioritet.