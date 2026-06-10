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BARBARA MORI

Sjećate li se fatalne Rubi? Zavodnica iz hit serije borila se s teškom dijagnozom, a evo kako danas izgleda

Foto: Youtube Screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 07:00

Ulogu 'zločeste djevojke' Rubi igrala je danas 48-godišnja glumica Barbara Mori koja je zbog svog atraktivnog izgleda privlačila pozornost i time seriji osigurala veliku popularnost. Mnogi je i danas smatraju jednom od najljepših žena na svijetu

Meksička telenovela Rubi početkom 2000-tih prikovala je pred male ekrane milijune gledatelja u cijelom svijetu, ali i u Hrvatskoj. Ulogu 'zločeste djevojke' Rubi igrala je danas 48-godišnja glumica Barbara Mori koja je zbog svog atraktivnog izgleda privlačila pozornost i time seriji osigurala veliku popularnost. Mnogi je i danas smatraju jednom od najljepših žena na svijetu. 

Karijeru je započela kad je imala samo 14 godina. Tada je bila model, na prvi TV uspjeh doživjela je 1997. godine. Glumila je u telenoveli Azul Tequila. Osimu serijama glumila je i u filmovima kao što su  La mujer de mi hermano (2005.) i Pretendiendo (2006.). Doduše, prije nego što je navršila 30 godina, glumicu je snašla opaka bolest - rak dojke.

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– Jako je teško izgovoriti: “Da, imala sam rak”. Bog me je iz nekog razloga stavio na test i ja sam ga uspješno položila. Izborila sam se s bolešću, pobijedila sam rak i idem dalje – izjavila je za medije nakon tog perioda. Barbara iza sebe ima propali brak s  Kennethom Rayom Sigmanom, američkim igračem bejzbola koji je trajao samo godinu dana, a sada je u vezi s meksičkim redateljem Fernandom Rovzarom kojeg je upoznala 2013 godine.  
Ključne riječi
televizija serija Barbara Mori rubi showbiz

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