Nova tužba protiv Diddyja: Muškarac tvrdi da ga je reper seksualno zlostavljao dok je bio maloljetan

Sean "Diddy" Combs suočava se s novom tužbom u kojoj anonimni tužitelj tvrdi da ga je glazbenik seksualno zlostavljao kada je bio maloljetan. Prema sudskim dokumentima koje je objavio Daily Mail, muškarac čiji identitet nije otkriven, navodi da je 2007. godine radio kao dječji glumac te da je tijekom događaja za umrežavanje u Hollywood Hillsu upoznao Combsa. Tvrdi da ga je reper pozvao na privatni razgovor o mogućim poslovnim prilikama, nakon čega je navodno došlo do seksualnog napada. U tužbi se navodi da je Combs počeo neprimjereno dodirivati maloljetnika te mu potom pružio oralni seks. Tužitelj tvrdi da je prije toga izrazio nelagodu zbog situacije, no da se susret ipak nastavio. Nakon navodnog incidenta, Combs mu je navodno rekao da će ga imati na umu za buduće profesionalne prilike prije nego što je napustio prostoriju.

Diddyjev glasnogovornik Juda Engelmayer odbacio je optužbe kao „lažne i apsurdne“, ističući da Combs nikada nije seksualno zlostavljao nikoga, uključujući djecu. Poručio je da će i ove optužbe biti opovrgnute. Protiv Combsa se u ovom trenutku vodi još jedna istraga u Los Angelesu. Ured okružnog tužitelja potvrdio je početkom lipnja da razmatra navode publicista Jonathana Haya, koji tvrdi da ga je reper seksualno napao u dva navrata, 2020. i 2021. godine. Hay je u građanskoj tužbi naveo da je s Combsom surađivao na projektu vezanom uz ostavštinu pokojnog repera Notoriousa B.I.G.-a te da su se navodni incidenti dogodili tijekom poslovnih susreta u Los Angelesu. Tvrdi da su posljedice tih događaja ozbiljno utjecale na njegovo mentalno zdravlje.

Istraga je još uvijek u tijeku, a tužiteljstvo zasad nije donijelo odluku o mogućem podizanju novih kaznenih optužbi. Combs je u međuvremenu već osuđen na saveznoj razini po dvije točke optužnice povezane s prijevozom osoba radi prostitucije, dok je oslobođen težih optužbi za trgovinu ljudima i sudjelovanje u zločinačkom udruženju. Trenutačno služi zatvorsku kaznu, a prema dostupnim informacijama na slobodu bi trebao izaći 2028. godine. Hay je nedavno izjavio kako vjeruje da će pravosuđe u Kaliforniji nastaviti procesuirati slučaj te da očekuje potpunu odgovornost za navode koji se iznose protiv slavnog glazbenika.