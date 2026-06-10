Ovo je prava lova! Evo koliko je tvrtka Maje Šuput zaradila prošle godine, brojke šokiraju

Jedna od najzvučnijih vijesti s domaće estrade posljednjih tjedana svakako je prekid veze između Maje Šuput i Šime Eleza. I dok joj na ljubavnom planu trenutno ne cvjetaju ruže, barem koliko mediji znaju, poslovni rezultati njezine tvrtke prikazuju potpuno drukčiju sliku, onu kontinuiranog rasta i financijske stabilnosti. Naime, tvrtka ŠUPUT d.o.o., u vlasništvu pjevačice i poduzetnice Maje Šuput, nastavila je snažan poslovni uspon tijekom 2025. godine, piše 24 sata. Nakon što je 2024. ostvarila prihod od 625.000 eura i dobit od 332.000 eura, prema dostupnim podacima, tvrtka je u 2025. povećala prihode na gotovo 900.000 eura, uz dobit od 400.000 eura. Posebno se ističe bonitetna ocjena A2, koja ŠUPUT d.o.o. svrstava među financijski vrlo stabilne poslovne subjekte. Poslovanje je ocijenjeno s visokih 97 od 100 bodova, dok je stabilnost dobila maksimalnih 100 bodova. Trend poslovanja ocijenjen je s 59 od 100 bodova, što ukazuje na nastavak rasta, ali i na nešto umjereniju dinamiku nego što same financijske brojke sugeriraju.

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Čini se da je Majina tvrtka u pet godina povećala prihode više od pet puta. Nakon slabije 2023. godine, uslijedio je snažan oporavak 2024., a zatim i rekordna 2025. Prihod je u odnosu na prethodnu godinu porastao oko 45 posto, sa 625.000 na gotovo 900.000 eura. Iako su prihodi snažno rasli, dobit nije pratila isti tempo, što sugerira da su troškovi poslovanja također porasli, no profitabilnost je i dalje ostala iznimno visoka. Posebno zanimljivo je da tvrtka i dalje posluje kao mikro poduzeće s jednim zaposlenim prijavljenim na plaću od 950 eura. U 2024. godini ostvarila je 625.000 eura prihoda uz tog jednog zaposlenika, što je svrstava među iznimno učinkovite male tvrtke na hrvatskom tržištu. Gledajući petogodišnje razdoblje, rezultati pokazuju da je ŠUPUT d.o.o. postala jedno od financijski najuspješnijih poduzeća domaće estrade. Hoće li se Maja sada, nakon rastanka sa Šimom, još više posvetiti biznisu ili pak pronaći novu ljubav ili životnu zanimaciju, ostaje nam za vidjeti...

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Podsjetimo, veza Maje i Šime bila je jedna od najpraćenijih ljubavnih priča domaće estrade tijekom 2025. Njihovo poznanstvo, koje je ubrzo preraslo u romantičnu vezu, privuklo je veliku pozornost javnosti. No nakon manje od godine dana stigla je potvrda o kojoj se neko vrijeme nagađalo, Maja i Šime odlučili su krenuti različitim putevima. Unatoč prekidu veze, oboje su zadržali diskretan pristup i nisu ulazili u detalje razloga prekida. Ona je izjavila kako "već neko vrijeme svatko živi svoju realnost" te da "svaka priča ima svoj početak i kraj", dok ni on nije bio puno rječitiji. "Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati", rekao je kratko Šime. Njihovi prijatelji potvrdili su da u pitanju nije treća osoba, već da su se s vremenom emocionalno udaljili i zaključili da je vrijeme za prekid veze. Samo nekoliko dana nakon rastanka, Maja je podijelila fotografije iz Zračne luke "Franjo Tuđman" i najavila putovanje. "Mamasita na putu za Skopje gdje ide završiti mega giga ljetni hit ‘Nedovoljno lijep’", poručila je Šuput. Vrlo je tajanstvena oko nove pjesme, naglasivši samo da će to biti pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu. "Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome", dodala je Maja.