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Na Krku

Diamond dovodi Bijelo Dugme, Jelenu Rozgu, Jakova Jozinovića, Željka Joksimovića i najveće zvijezde regije
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 12:19

Sezona službeno počinje 19. lipnja uz spektakularno otvorenje koje predvodi legendarno Bijelo Dugme, bend koji je obilježio desetljeća regionalne glazbe i čiji su hitovi postali bezvremenski soundtrack generacija

Krk ovog ljeta ponovno postaje jedno od najvažnijih središta regionalne zabave, a Diamond Club powered by Mint otvara sezonu koja već sada privlači iznimnu pažnju publike i glazbene scene. Nakon prethodnih godina u kojima je podigao standarde open-air zabave u ovom dijelu Europe, Diamond club powered by Mint ulazi u novu sezonu još ambicioznije, s programom koji spaja najveća imena, novu generaciju izvođača i produkciju koja prati europske festivalske razine.Sezona službeno počinje 19. lipnja uz spektakularno otvorenje koje predvodi legendarno Bijelo Dugme, bend koji je obilježio desetljeća regionalne glazbe i čiji su hitovi postali bezvremenski soundtrack generacija. Njihov dolazak na Krk označava večer u kojoj se nostalgija i emocija spajaju u jedno, čime Diamond club powered by Mint već na samom početku postavlja visoke standarde za cijelo ljeto.

Ovogodišnji lineup donosi raznoliku i snažnu kombinaciju izvođača koji pokrivaju sve generacije i glazbene ukuse. Na pozornicu Diamonda dolazi Džejla Ramović, jedna od najprepoznatljivijih mladih pop izvođačica regije čiji vokal i scenski nastup osvajaju publiku gdje god se pojavi. Publiku očekuje i nastup Jelene Rozge, jedne od najpopularnijih regionalnih pop zvijezda, poznate po hitovima koji godinama dominiraju radijskim eterom i koncertnim pozornicama. Svojim prepoznatljivim nastupom i energijom Rozga će zasigurno prirediti jedan od vrhunaca sezone. Uz njih stiže i Grše, jedno od najjačih imena nove trap scene čiji su hitovi odavno prešli granice klubova i postali dio mainstream kulture. Jedno od najiščekivanijih imena sezone je Jakov Jozinović, koji se u kratkom vremenu pozicionirao kao jedan od najpopularnijih novih izvođača, posebno među mlađom publikom koja prati njegov brzi uspon i sve veći broj hitova.

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Ljubitelje vrhunskih vokala i bezvremenskih balada oduševit će i Željko Joksimović, jedan od najcjenjenijih regionalnih kantautora i izvođača. Njegove pjesme obilježile su generacije, a koncerti su poznati po snažnim emocijama, vrhunskoj produkciji i posebnoj povezanosti s publikom, zbog čega se njegov nastup na Krku već sada ubraja među najiščekivanije glazbene događaje ljeta.

Publiku će tijekom ljeta oduševiti i Željko Samardžić, izvođač čije pjesme nose prepoznatljivu emociju i koji već godinama puni dvorane širom regije, stvarajući atmosferu koju publika pamti dugo nakon koncerta. Na Krk dolazi i Senidah, regionalna zvijezda specifičnog glazbenog izričaja i snažnog scenskog identiteta koja svojim nastupima donosi potpuno drugačiju razinu energije i modernog zvuka. Program dodatno podižu Jala Brat i Buba Corelli, duo koji je godinama sinonim za regionalni trap i koji svojim nastupima redovito puni najveće arene i klubove, a ove godine će u Diamondu nastupati čak dva puta.

Početkom srpnja publiku očekuje i Nucci, jedan od najstreamanijih izvođača nove generacije čiji su hitovi obilježili posljednje godine regionalne glazbene scene. Na Krk krajem srpnja stiže i Lepa Brena, regionalna glazbena ikona čija karijera traje desetljećima, a koja i dalje ostaje jedno od najjačih imena kada je riječ o velikim koncertima i spektaklima. Sredinom kolovoza stiže Sergej Ćetković, poznat po emotivnim baladama i koncertima koji stvaraju intimnu i posebnu atmosferu čak i u najvećim prostorima. Upravo spoj različitih glazbenih stilova, generacija i izvođača čini ovogodišnji program jednim od najraznovrsnijih i najatraktivnijih na hrvatskoj obali. Uz ovako snažan program, Diamond Club powered by Mint još jednom potvrđuje status jednog od najvažnijih ljetnih open-air klubova u ovom dijelu Europe. Svaka večer osmišljena je kao zaseban događaj, a kombinacija vrhunske produkcije, impresivne pozornice i pažljivo biranog lineupa pretvara Krk u destinaciju koja svake sezone privlači sve veću publiku iz cijele regije.

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Diamond tako i ove godine ne donosi samo zabavu, nego kompletan ljetni doživljaj koji spaja glazbu, energiju i atmosferu koja se ne može replicirati nigdje drugdje na obali. S lineupom koji predvode Bijelo Dugme, Jelena Rozga, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Jala Brat, Buba Corelli, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i Jakov Jozinović, Diamond Club powered by Mint najavljuje sezonu koja bi mogla ostati upamćena kao najveća i najuspješnija u njegovoj povijesti.
Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici https://diamondclub.hr/  te na društvenim mrežama www.facebook.com/diamondclub.hr/ www.instagram.com/diamondclub.hr 

Ključne riječi
showbiz Željko Joksimović Jakov Jozinović Bijelo Dugme koncerti otok krk Diamond club

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