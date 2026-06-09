Teško bolesna glumica završila u bolnici, jedva zaustavila suze: 'Nemam više snage'

Emotivna Tracy Shaw priznala je da više 'nema snage' nakon što je hitno prebačena u bolnicu zbog teških nuspojava kemoterapije. Glumica, najpoznatija po ulozi u seriji Coronation Street, kojoj je u travnju dijagnosticiran rak dojke, otkrila je da je u trenutku krize bila sama kod kuće te je bila prisiljena potražiti pomoć susjeda.

Tracy se oglasila na Instagramu u nedjelju, deset dana nakon završetka ciklusa kemoterapije. Iako su je liječnici uvjerili da je njezino stanje stabilno te joj propisali dodatnu terapiju, 52-godišnja glumica jedva je susprezala suze govoreći kako se 'osjeća ranjivo poput djeteta'. Otkrila je i neugodne detalje borbe s bolešću, navodeći da pati od gljivičnih infekcija i teških probavnih smetnji.

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''Deseti je dan, sin mi je morao ići na vjenčanje. Mislila sam da ću moći sama, ali završila sam na hitnoj. Snage više nema. U glavi sam zamišljala da ću imati barem tjedan dana predaha nakon kemoterapije'', izjavila je shrvana glumica. Tracy je dodala kako jedva išta jede, a prehrana joj se svela na jaja, obični čips i kruh. Govoreći o posljedicama liječenja, istaknula je: ''Ovo su učinci koje kemoterapija ostavlja na tijelu. Ona ubija sve, pa i sluznicu mog želuca. Osjećam se krhko, smetaju mi ljudi i buka. Uši su mi postale nevjerojatno osjetljive.''

Obožavatelji su odmah preplavili njezinu objavu porukama podrške: 'Tracy, nevjerojatna si, šaljemo ti svu ljubav i snagu. Jaka si i kad se tako ne osjećaš! Hvala ti što dijeliš svoju priču.' Drugi su dodali: 'Tvoje su objave teške za gledati, ali su tako iskrene i hrabre. Šaljemo ti pozitivne vibracije.' Tracy Shaw utjelovila je lik Maxine Peacock u kultnoj seriji od 1995. do 2003. godine. Ranije je podijelila s javnošću da su testovi pokazali prisutnost HER2 proteina, što zahtijeva agresivniji pristup liječenju. Nakon kemoterapije, glumicu očekuju operativni zahvati uklanjanja kvržica i limfnih čvorova, a potom i radioterapija.