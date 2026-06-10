FOTO Kolinda Grabar-Kitarović iznenadila fotkom svoje natečene ruke nakon konzumacije šećera

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, iznenadila je pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je upozorila na štetnost šećera, priloživši fotografiju svoje natečene ruke. Njezina reakcija uslijedila je nakon posta poznatog travel blogera Kristijana Iličića, koji je podijelio iskustvo promjene prehrambenih navika. Iličić je otkrio da već gotovo dva i pol mjeseca pazi na prehranu i vodi zdraviji život. "Ovo je današnja fotografija, u realnom vremenu. Mnogi su mi se javili misleći da objavljujem stare fotografije s putovanja. Već gotovo dva i pol mjeseca pazim na prehranu – izbacio sam nezdravu hranu, kruh, slatko i gazirana pića, te se trudim jesti kvalitetnije. Naravno, povremeno si dam malo oduška, ali puno rjeđe nego prije. Nije baš strogo. Uz to, s Tokijem (op.a. pas) svaki dan napravim barem 15.000 koraka, a ponekad odem i u teretanu“, napisao je Iličić.

Kolinda je njegovu objavu podijelila i pritom se osvrnula na opasnosti šećera, priloživši i fotografiju vlastite otečene ruke. "Bravo, Kiki! Sad možeš i u ekonomsku... No, šalu na stranu, u potpunosti podržavam i smatram da je on živući primjer onoga čega se trebamo odreći. Život je lijep i bez hrane koja nam dokazano šteti. Prilažem i fotografiju svoje ruke nekoliko sati nakon što sam popustila i pojela jednu mliječnu čokoladu. Šećer je okidač upalnih procesa, a neki od nas na to dobiju i fizički podsjetnik. Mislite na sebe i jedite zdravo, barem većinu vremena", poručila je Grabar-Kitarović.

Foto: Instagram

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Podsjetimo, početkom godine Grabar-Kitarović i Iličić zajedno su putovali na Antarktiku. Bivša predsjednica tada je na društvenim mrežama dijelila fotografije s ekspedicije, na kojima se vidi kako u ekspedicijskoj opremi uživa u ledenim krajolicima, ledenjacima i obali najjužnijeg kontinenta.