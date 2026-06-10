Tko je žena iza najvećih uspjeha vatrenih? 'Mama reprezentacije' iz braka sa sportskim novinarom ima dvoje djece

Iza svakog velikog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije, od Rusije do Katara, stoji Iva Olivari, poznata pod nadimkom 'mama reprezentacije'. Olivari je imenovana zamjenicom glavnog tajnika HNS-a, postavši tako najviše rangirana dužnosnica u povijesti saveza. Vatreni su jučer poletjeli za Ameriku gdje će se narednih mjesec dana održavati Svjetsko nogometno prvenstvo, a Iva je na društvenim mrežama objavila tradicionalni selfi iz aviona.

Iva Olivari ključna je figura Hrvatskog nogometnog saveza još od 1992. godine, vremena kada je hrvatski nogomet tek stvarao svoje mjesto na međunarodnoj sceni. Prošavši kroz različite funkcije unutar saveza, 2014. godine preuzela je jednu od najzahtjevnijih uloga - onu menadžerice A reprezentacije. Njezin posao obuhvaća sve, od organizacije putovanja i smještaja, preko kompleksne komunikacije s FIFA-om i UEFA-om, do svakodnevne brige za igrače i rješavanja logističkih izazova. Upravo joj je ta posvećenost i pristupačnost priskrbila nadimak "mama reprezentacije", koji najbolje opisuje odnos povjerenja koji je izgradila s generacijama vatrenih, uključujući i kapetana Luku Modrića, čiji razvoj prati još od njegovih mladih dana.

S reprezentacijom je proživjela pet svjetskih i šest europskih prvenstava, a njezino ime utkano je u najveće uspjehe u povijesti: srebro u Rusiji 2018., broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine. Za izniman doprinos odlikovana je Redom hrvatskog trolista i Spomenicom domovinske zahvalnosti. Povijesni trenutak dogodio se na Euru 2016. u Francuskoj, kada je postala prva žena koja je sjedila na klupi hrvatske reprezentacije tijekom službene utakmice protiv Turske, čime je probila barijere u sportu kojim dominiraju muškarci. Njezin rad prepoznat je i na međunarodnoj razini, gdje kao delegatkinja UEFA-e sudjeluje na najvažnijim utakmicama, uključujući i finale Lige prvaka.

Team menadžerica reprezentacije Iva Olivari: Obje medalje čuvam u sefu u banci!

Prije nego što je postala stup hrvatskog nogometa, Iva Olivari gradila je impresivnu sportsku karijeru na teniskim terenima. Kao iznimno talentirana 14-godišnjakinja postala je pionirska prvakinja bivše Jugoslavije, a u njezinoj biografiji stoji i pobjeda protiv jedne od najvećih tenisačica svih vremena, Steffi Graf, na turniru u Njemačkoj. Nažalost, teška ozljeda prerano je prekinula njezin teniski put, no strast prema sportu usmjerila ju je prema novoj karijeri u kojoj je ostavila neizbrisiv trag.

Svoj privatni život uspješno čuva daleko od medijskih reflektora. Iz dugogodišnjeg braka sa sportskim novinarom Davorinom Olivarijem ima dvoje djece. Sin Fran krenuo je obiteljskim stopama upisavši Kineziološki fakultet, dok je kći Lea završila Fakultet političkih znanosti. Upravo je u tom mirnom obiteljskom okruženju Iva Olivari pronalazila snagu za sve profesionalne izazove koji su je učinili jednom od najcjenjenijih osoba u hrvatskom sportu.

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*dijelom uz pomoć AI