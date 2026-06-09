FOTO Naš vatreni dobio emotivnu poruku od supruge i sinova: 'Tatice, započinješ svoje putovanje'

Hrvatska nogometna reprezentacija kreće u Sjedinjene Američke Države, a uoči Svjetskog prvenstva reprezentativci se opraštaju od najmilijih. Jedan od najemotivnijih trenutaka podijelila je Adriana Ćaleta-Car, supruga našeg braniča Duje Ćalete-Cara. Emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostila se od supruga, objavivši fotografiju na kojoj snažno grli sinove Maura i Felipea.

"Tatice, započinješ svoje putovanje na Svjetskom prvenstvu. Uživaj u svakom trenutku, stvori sjajne uspomene i navijaj sa svim svojim srcem. Sretan put i sretno! Volim te i vidimo se uskoro", poručila je Adriana suprugu koji prvu utakmicu s Vatrenima igra 17. lipnja protiv Engleske.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, ovaj dirljivi ispraćaj dolazi u izazovnom periodu za obitelj koja se nedavno oprostila od dugogodišnje ljubimice, kujice Boe, nakon dugih 16 godina. Duje i Adriana, vjenčani 2021. godine te roditelji sinova Maura i Felipea, poznati su po svojoj velikoj privrženosti. Rastanak pred veliko natjecanje stoga ima posebnu težinu.

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Istovremeno, braniča čeka i definiranje klupske budućnosti. Nakon posudbe u Real Sociedadu, Ćaleta-Car se vraća u francuski Lyon jer španjolski klub nije iskoristio opciju otkupa ugovora. S Lyonom je vezan do 2027. godine, pa će mu nastup na prvenstvu biti važan izlog. Podrška obitelji, makar i s drugog kontinenta, bit će mu zasigurno neprocjenjiva.

*dijelom uz pomoć AI