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OPROŠTAJ PRIJE PRVENSTVA

FOTO Naš vatreni dobio emotivnu poruku od supruge i sinova: 'Tatice, započinješ svoje putovanje'

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
09.06.2026.
u 15:49

Dok se Vatreni pripremaju za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, branič Duje Ćaleta-Car dobio je najemotivniju podršku od svoje obitelji. Supruga Adriana podijelila je dirljiv trenutak oproštaja sa sinovima Maurom i Felipeom

Hrvatska nogometna reprezentacija kreće u Sjedinjene Američke Države, a uoči Svjetskog prvenstva reprezentativci se opraštaju od najmilijih. Jedan od najemotivnijih trenutaka podijelila je Adriana Ćaleta-Car, supruga našeg braniča Duje Ćalete-Cara. Emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostila se od supruga, objavivši fotografiju na kojoj snažno grli sinove Maura i Felipea.

"Tatice, započinješ svoje putovanje na Svjetskom prvenstvu. Uživaj u svakom trenutku, stvori sjajne uspomene i navijaj sa svim svojim srcem. Sretan put i sretno! Volim te i vidimo se uskoro", poručila je Adriana suprugu koji prvu utakmicu s Vatrenima igra 17. lipnja protiv Engleske.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, ovaj dirljivi ispraćaj dolazi u izazovnom periodu za obitelj koja se nedavno oprostila od dugogodišnje ljubimice, kujice Boe, nakon dugih 16 godina. Duje i Adriana, vjenčani 2021. godine te roditelji sinova Maura i Felipea, poznati su po svojoj velikoj privrženosti. Rastanak pred veliko natjecanje stoga ima posebnu težinu.

Adriana Ćaleta - Car objavila fotografije sa sinovog krštenja i otkrila koji bivši vatreni mu je bio kum
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Istovremeno, braniča čeka i definiranje klupske budućnosti. Nakon posudbe u Real Sociedadu, Ćaleta-Car se vraća u francuski Lyon jer španjolski klub nije iskoristio opciju otkupa ugovora. S Lyonom je vezan do 2027. godine, pa će mu nastup na prvenstvu biti važan izlog. Podrška obitelji, makar i s drugog kontinenta, bit će mu zasigurno neprocjenjiva.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Adriana Ćaleta - Car Duje Ćaleta-Car svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija showbiz

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