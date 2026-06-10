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LJUBAV VIŠE NE KRIJE

FOTO Bivši muž Doris Pinčić prvi put pokazao lice tajanstvene Hercegovke, skrivao ju je mjesecima

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 08:00

Nakon mjeseci skrivanja, glazbenik Boris Rogoznica na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj se prvi put jasno vidi lice njegove tajanstvene djevojke

Glazbenik Boris Rogoznica odlučio je stati na kraj nagađanjima i javnosti pokazati tko je žena koja mu je osvojila srce. Tijekom produženog vikenda u rodnom Sukošanu, objavio je fotografiju iz lokalnog kafića na kojoj nasmiješeno pozira sa svojom partnericom, čije je lice dosad vješto skrivao. "No filter. Ja kad dođem u svoje rodno misto. Ne mogu zadržati emocije. Lud sam", napisao je pjevač, potvrđujući da je njihova veza i više nego ozbiljna. Iako je i prije dijelio zajedničke trenutke, lice njegove odabranice uvijek je bilo zaklonjeno maskom ili okrenuto od kamere, što je samo raspirivalo znatiželju javnosti.

Iako Rogoznica i dalje ne otkriva identitet svoje partnerice, njegovi su pratitelji u komentarima već ranije otkrili kako je riječ o djevojci iz Čapljine. Par je u sretnoj vezi već godinu dana, a koliko je glazbenik zaljubljen, svjedoči i njegova nova pjesma "Zbog jedne divne", koju je posvetio upravo njoj. Samozatajna brineta čak se pojavljuje i kao glavna zvijezda spota snimanog u Mostaru, čime je pjevač dao naslutiti koliko mu je važna. 

Podsjetimo, glazbenik je na društvenim mrežama objavio novost koja je doista razveselila njegove vjerne obožavatelje. "Nakon dvije godine izdavačke tišine vrijeme je za novu pjesmu i jednu novu priču koja je čekala pravi trenutak. Za sada ću vam otkriti samo nekoliko detalja. Zove se "Zbog jedne divne". Autor sam glazbe i teksta. Radnja spota je u Mostaru, a glavnu ulogu ima jedna opasno zgodna Hercegovka", napisao je Rogoznica na Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira u društvu atraktivne brinete, od koje se već neko vrijeme ne odvaja, prema pisanju medija.

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"Sukošan i Hercegovina", "Prekrasna fotka i još ljepša lokacija. Stari most uvijek ima tu neku posebnu magiju. Veselim se spotu, zvuči kao pun pogodak", "Kraljica naša", "Bravo majstore", "Super fotka i sretno", "Matea moja školska generacija, pozdrav vama", "Moji", "Lijep provod", samo su neki od komentara ispod fotografije koja je prikupila gotovo 700 oznaka "sviđa mi se". 

Prije veze s tajanstvenom Hercegovkom, Boris Rogoznica bio je u braku s voditeljicom Doris Pinčić Guberović, s kojom ima dvoje djece. Par se razveo 2020. godine nakon sedam godina braka. Dok je Doris pronašla novu bračnu sreću, čini se da je i Boris sada okrenuo novu stranicu i pronašao mirnu luku uz svoju novu odabranicu, s kojom očito dijeli jednaku životnu radost.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
djevojka hercegovka glazbenik Boris Rogoznica showbiz

Komentara 1

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LU
Lujo123
08:12 10.06.2026.

Tko su ovi i koliko moraš biti retardiran da bi te to zanimalo?

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