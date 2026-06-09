VIDEO Hitna intervencija bolničara! Natjecateljica iz 'Ljubav je na selu' se onesvijestila nakon što ju je farmer odbio

Premijera nove sezone popularnog australskog realityja "Farmer Wants A Wife" (Ljubav je na selu je hrvatska verzija koja se prikazuje na RTL-u ) u ponedjeljak navečer pretvorila se u pravu dramu. Jedna od kandidatkinja srušila se nakon što ju je farmer odbio, zbog čega je bila nužna hitna intervencija bolničara na setu. U fokusu zbivanja bila je 31-godišnja Bene, djelatnica korisničke službe iz Queenslanda, koja se u prvoj epizodi sezone za 2026. godinu natjecala za naklonost farmera Jasona. Iako su se upoznali ranije u emisiji, 37-godišnji mljekar odlučio je da Bene neće biti među damama koje nastavljaju natjecanje. Jason je pojasnio kako tijekom prvog susreta nije osjetio potrebnu kemiju, pa je priliku odlučio dati drugim kandidatkinjama.

"Hvala vam što ste sudjelovale. Bilo mi je drago upoznati vas i želim vam sve najbolje", poručio je Jason onima koje su napuštale show. Bene je isprva mirno prihvatila odluku, zagrlila farmera i čak mu rekla da je "donio dobru odluku". No, čim se odmaknula, izraz lica joj se promijenio i postalo je jasno da joj nije dobro. Počela je gubiti ravnotežu, a voditeljica Natalie Gruzlewski zabrinuto ju je upitala: "Jesi li dobro?". "Ne", jedva je izustila Bene, držeći se za glavu, prije nego što je pala na tlo.

Jason je brzo reagirao i pokušao ublažiti njezin pad, a u pomoć su priskočile i ostale natjecateljice. "Trebamo bolničara!" povikala je Natalie, nakon čega je medicinski tim dotrčao do Bene koja je nepomično ležala. Nakon nekoliko minuta došla je k sebi, objasnivši da je riječ o običnoj nesvjestici. Ipak, priznala je da osjeća veliku nelagodu jer se sve odvilo pred upaljenim kamerama.

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Kasnije je dodala kako joj je to bila "najneugodnija stvar koja joj se ikad dogodila". Farmer Jason izrazio je zabrinutost zbog njezina stanja i žaljenje što ju je cijela situacija toliko pogodila. Iako s Bene nije kliknulo, Jason nastavlja potragu za ljubavlju s preostalim kandidatkinjama. Pritom je precizirao kakvu osobu priželjkuje uz sebe. Istaknuo je kako bi volio pronaći partnericu kojoj je obitelj na prvom mjestu, s obzirom na to da je i njemu samome obitelj iznimno važna. Jason je zaključio kako su mu djeca i obitelj glavni životni prioriteti te da traži pouzdanu osobu spremnu na kompromis s kojom će u konačnici moći funkcionirati kao tim.