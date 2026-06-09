Indira Forza iznenadila fanove najavom posebnog događaja: 'Bit će to večer za pamćenje'

Jedna od najenergičnijih pjevačica na domaćoj sceni, Indira Levak, emotivnom je objavom na Instagramu najavila svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb, kojim će proslaviti velikih trideset godina glazbene karijere. "Dragi moji, pozivam vas da zajedno proslavimo nešto što nisam mogla ni zamisliti kad sam počinjala svoju glazbenu avanturu — trideset godina karijere. Trideset godina pjesama, pozornica, putovanja, osmijeha, suza, zagrljaja i trenutaka koje nikada neću zaboraviti. Trideset godina u kojima ste vi bili moj najveći vjetar u leđa, moja snaga i razlog zbog kojeg svaki put izlazim na pozornicu s istom energijom i emocijom kao prvi put. Ovo će biti najveći koncert u mom životu", napisala je Indira i najavila što nas sve očekuje.

"Večer u kojoj ćemo zajedno proći kroz sve one pjesme koje su obilježile moj put — od nezaboravnih hitova “Svijet voli pobjednike”, “Za tvoje snene oči”, “Ti da bu di bu da”, “Oduzimaš mi dah” i “Plamen od ljubavi”, do pjesama iz moje samostalne karijere. Želim da ta večer bude slavlje svih generacija koje su odrastale i plesale uz moje pjesme . Slavlje glazbe, ljubavi, uspomena i svih godina koje smo proveli zajedno. Vidimo se u Areni Zagreb, 23.12.2026. Jedva vas čekam vidjeti", kazala je Indira i dodala da prodaja ulaznica kreće od srijede 10. lipnja u 12 sati u sustavu CoreEvent.

Vijest o koncertu karijere izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, kako među publikom, tako i među Indirinim kolegama s estrade. U komentarima su se javila brojna poznata imena kako bi joj pružila podršku. "Ajmoooo! Želim ti da gori sve", napisala je Nina Badrić, dok su joj podršku iskazale i Aleksandra Prijović te Milica Todorović. Obožavatelji su iskazali jednako oduševljenje. "To se čekalo 26 punih godina", stoji u jednom od komentara, dok drugi poručuju: "Nitko vatreniji na bini od Vas, Indira! Jao, već vidim kako će Arena gorit".

Podsjetimo, 1996. godine Indira je postala glavna vokalistica dance grupe Colonia, jedne od najpoznatijih hrvatskih plesnih grupa. S Colonijom je ostala 21 godinu, do 2017., obilježavajući desetljeće uspješnog djelovanja 2006.. S grupom je stvarala hitove poput "Sve oko mene je grijeh" koji su postali prepoznatljivi po energičnom plesnom zvuku. Godine 2017. Indira je započela samostalnu karijeru pod umjetničkim imenom Indira Forza. Ubrzo je objavila prvu solo pjesmu "Dva luđaka", a potom još dvije pjesme "Dođi" i "Greška mog života" za koje je sama napisala tekst. Njezin samostalni album "Valkira" objavljen je 2018. godine i bio je nominiran za Porina. "Sve ono što sam željela, na kraju sam i ostvarila", kazala je pjevačica u intervjuu.