Dušan iz 'Ljubav je na selu' dobio je sina, supruga zapela u bolnici: Ne možemo do nje zbog poplava

Dušan Golubovac iz Zrina u Sisačko-moslavačkoj županiji simpatije gledatelja osvojio je tijekom sudjelovanja u 12. sezoni emisije ''Ljubav je na selu''. Dušan je na svom imanju ugostio Tatjanu, Sandru i Goranu, no u showu, nažalost, nije uspio pronaći ljubav. Ipak sreća na tom planu mu se osmjehnula nekoliko godina kasnije, zaljubio se u ženu koju je upoznao na društvenim mrežama, a ona mu je postala i supruga. Riječ je o Ani-Mariji iz bosanske Fojnice.

Dušan i Ana-Marija dobili su kćerkicu Mašu, a nedugo nakon što se ona rodila, na svijet je došao i sinčić Mihael.

"Supruga je rodila u utorak. Nije još stigla kući, a i problem je što smo okruženi vodom. Srećom, mi nismo u poplavama, ali ne možemo doći do bolnice u Sisku, gdje se ona nalazi" kazao je za RTL.hr Dušan koji trenutačno doma s kćerkicom čeka poziv kako bi otišao u bolnicu po suprugu i sina.

"Supruga je dobro, oporavlja se, malo je boli, ali uredu je. Ne možemo do nje zbog poplava. Zatvoren je put, a drugim putem moramo preko Bosne i Hercegovine. No, u petak ću najvjerojatnije ići po nju. Sina sam zasad vidio samo preko videa" izjavio je.

Dušan je otkrio i planove za posao.

"Kiša nas zeza, trenutačno ne možemo raditi i zatvoreni smo u kući. Ostalo je sve uredu. I dalje se bavim poljoprivredom, ali uskoro imam u planu promijeniti posao. Da ne moram biti vezan uz ovo mjesto, ali nikada se ne zna. Planiramo uskoro i preseliti, ali nisam siguran hoće li se to sve posložiti" zaključio je.

Dušan i supruga bili su žrtve razornog potresa u Hrvatskoj, a posljedice su osjećali i dugo vremena nakon toga. U potresu je stradala njegova kuća u Zrinu u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojoj je živio sa suprugom Anom.

- Još ne spavamo mirno. I kada su manji potresi, trzamo se - kazao je još uvijek uznemireni Dušan za 24 sata.

Kazao je i kako mu je nakon potresa jedna žena savjetovala da sruši kuću, no on i supruga Ana imaju druge planove.

- Prikupljamo sredstva. Čekam kućicu za sebe i suprugu, to smo već dogovorili nešto. Kada vrijeme dozvoli, htjeli bi se smjestiti. Moramo očistiti staru i sve premjestiti - rekao je Golubovac. Još nije siguran kakva će nova kuća biti, ali htjeli bi montažnu kakva je bila i prethodna. - Stara kuća je drvena, ali šuplja i oštećena. Što god s njom napravimo, neće imati smisla - dodao je Dušan. U njegovoj staroj kući sve je ispucalo, a jednu rupu u zidu čak je popunio zaštitnom maskom za lice.

- No supruga i ja se snalazimo. Malo je teže ugrijati navečer kada padnu temperature. Mogu ja sve to malo pokrpati s pur pjenom da bude lakše, ali ne vrijedi - kaže Dušan koji trenutačno nema drugih planova osim smjestiti se u novu kuću.

- Tako je kako je. Ne želim ići nigdje drugdje sada. Plan mi je najprije sve srediti da možemo u miru živjeti - rekao je Dušan.

