Sjećate li se ove misice iz 'Kola sreće'? Imala je 17 godina kada je došla na HRT

Prije više od 25 godina Maja Vračarić predstavljala je Sisačko-moslavačku županiju na izboru ljepote i, premda joj je titula izmaknula za dlaku, izbor joj je otvorio neka nova vrata. "Ostvarila sam brojne kontakte, to mi je bilo vrlo važno jer sam htjela raditi. Dobila sam puno revija, angažman na HRT-u u emisiji “Kolo sreće” uz Olivera Mlakara i počelo je lijepo razdoblje života", ispričala je prije par godina Maja Vračarić koja se na društvenim mrežama povodom 70. obljetnice postojanja televizije i 100. obljetnice radija prisjetila svojih početaka pred kamerama.

"Sa 17 godina došla sam na HRT u kontakt program HRT-a jedna djevojčica, prognanica iz Vukovara. Zahvaljujući Lazi Goluži i Maji Jurković koji su mi dali svoje povjerenje. Učili su me, televizijski odgajali i vjerovali mi — punih pet godina, iz dana u dan. Taj televizijski virus jednom vas zauvijek zarazi. Danas više nisam ispred kamera, ali sam i dalje tu… iza kamera, kroz projekte i organizaciju. Sretno moj HRT", napisala je Maja i dodala fotografiju na kojoj je snimljena u emisiji "Kolo sreće". Maja Vračarić imala je samo 12 godina kada je s obitelji bila prisiljena napustiti Vukovar, grad u kojem je prije rata proživljavala bezbrižne i najsretnije dane svog djetinjstva. O bolnom odlasku iz rodnog grada, bijegu preko kukuruzišta s tek jednim ruksakom na leđima i traumama koje i danas nosi u sebi, progovorila je 2019. godine u velikom intervjuu za Večernji list.

"S obzirom na sve što su moji sugrađani prolazili, ja sam ipak izašla živa, a u tom trenutku, vjerujte, to je jedino mjerilo. Meni kao djevojčici od 12 godina bilo je strašno slušati granate koje neumoljivo padaju i gledati mrtve glave u trenucima kada uspiješ proviriti iz skloništa. Bježali smo preko kukuruzišta s ruksakom kao jedinom imovinom", prisjetila se tada. "Bilo nam je važno jedno da izađemo živi, da nas ne pogodi granata. Nikakvih emocija nema u tom trenutku, to je čisto preživljavanje", dodala je Maja koja nažalost nema više nikakvih uspomena iz djetinjstva. Kuća im je opljačkana, a obiteljske fotografije spaljene. Traume, priznaje, nosi i dandanas.