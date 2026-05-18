Bosanski glumac žestoko napao srpski žiri, nije ih štedio: 'Budale! To je sve politika'

Bosanskohercegovački glumac i voditelj Dragan Marinković Maca osvrnuo se na ovogodišnje izdanje Eurovizije te bez zadrške komentirao glasanje srpskog stručnog žirija, koje je izazvalo brojne reakcije u regiji. Posebno mu je zasmetala odluka žirija da hrvatskim predstavnicama ne dodijeli nijedan bod, iako je njihov nastup, prema mišljenju mnogih gledatelja, zaslužio znatno bolji tretman. Maca je, komentirajući cijelu situaciju, poručio kako mu nije jasno tko je sjedio u srpskom stručnom žiriju, ali je bio vrlo izravan u ocjeni njihove odluke. Smatra da je hrvatskim predstavnicama trebalo dodijeliti bodove te da je odluka srpskog žirija bila nepravedna i nelogična. "Ne znam ni tko je bio u stručnom žiriju. Ovi što nisu dali Hrvatima bodove... Budale. Žiri je inače kritičan, to su najveći promašaji među ljudima. Trebalo je dati bodove Hrvatima", rekao je Maca, ne skrivajući razočaranje.

U svom komentaru posebno se osvrnuo i na Ivana Mileusnića, jednog od članova srpskog žirija. Pritom je ironično komentirao njegovu ulogu u žiriju, naglasivši kako ga javnost primarno poznaje kao plesača, a ne kao pjevača. "Ivan Mileusnić, opasan pjevač? On je plesač. Nemojte me zezati. Neka su oni živi i zdravi, ali to je sve politika", dodao je Marinković. Njegove izjave brzo su privukle pozornost jer su se nadovezale na raspravu koja se već danima vodi na društvenim mrežama. Naime, dio publike u Hrvatskoj, ali i u Srbiji, smatra kako je izostanak bodova hrvatskim predstavnicama bio rezultat političkog raspoloženja, a ne isključivo glazbene procjene. Upravo je to Maca dodatno naglasio, poručivši kako se iza takvih odluka često kriju interesi koji nemaju mnogo veze s glazbom.

Mlada članica srpskog žirija sad se opravdava da je bila na prosvjedima protiv Vučića, a Hrvatskoj dali nula bodova

Osim glasanja žirija, Marinković je komentirao i sam koncept Eurovizije te sudjelovanje zemalja koje, prema njegovu mišljenju, geografski ne pripadaju Europi. Posebno je spomenuo Australiju i Azerbajdžan, pitajući se kakve veze te zemlje imaju s europskim glazbenim natjecanjem. "Kakve veze Eurosong ima s Azerbajdžanom i Australijom? Ili sam ja nešto pobrkao iz geografije. Koliko znam, nemaju veze s tim", rekao je Maca. Svoj osvrt zaključio je u prepoznatljivom, ironičnom tonu, poručivši kako su možda najbolje prošli upravo oni koji se ove godine uopće nisu natjecali. "Najpametniji su oni koji nisu sudjelovali", zaključio je Maca.