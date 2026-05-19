Ovo nije samo koncert: Stela Rade donosi “Car Experience” show

Upravo tom energijom priprema se “Stela Rade Music Show: Car Experience Edition”, veliki open-air event koji 29. svibnja stiže u Veliku Goricu.

Ovo nije zamišljeno kao klasičan koncert, nego kao cjelodnevni experience koji spaja glazbu, automobile, druženje i atmosferu koju Stela već godinama gradi kroz svoj prepoznatljivi “Balkan Pop” svijet.

Publika će već od dnevnog programa ulaziti u atmosferu eventa kroz car meet, druženje sa Stelom, atraktivne automobile, photo zone i dodatne sadržaje, dok će večer kulminirati najvećim i produkcijski najzahtjevnijim nastupom njezine karijere dosad. Veliki open-air stage, vizualni elementi i posebna koncertna produkcija samo su dio showa kojim Stela želi publici ponuditi više od klasičnog koncertnog iskustva.

“Oduvijek sam htjela napraviti event u kojem ljudi neće samo doći na koncert i otići doma. Htjela sam da zajedno proživimo cijeli dan, atmosferu i emociju. Da svi malo ‘ostavimo dušu’”, kaže Stela. Dio experience koncepta uključuje i party bus prijevoz do same lokacije događaja, dok će VIP posjetitelje dočekati posebna zona uz pozornicu.

Jedan od trenutaka koji publika posebno iščekuje svakako je proglašenje pobjednika velike nagradne igre tijekom koje će jedan sretnik kući otići sa Stelinim VW Golf GTI Performance automobilom prepoznatljive pink boje.

“I dok ćemo zajedno pjevati ‘Dođeš mi’, netko će kući otići i s ključevima mog auta”, kroz smijeh dodaje Stela.

Kako se event približava, organizatori najavljuju i dodatna iznenađenja koja će biti otkrivena neposredno prije samog showa.

Foto: Andro Tasovac

Ulaznice su dostupne putem Entrio sustava: https://www.entrio.hr/event/stela-rade-music-show-car-experience-edition-31292 dok su svi detalji o eventu i nagradnoj igri dostupni na: https://onerade.shop/o-nama/