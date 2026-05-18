Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOLUMBIJSKA POP ZVIJEZDA

Sudski obrat! Shakira je oslobođena svih optužbi za poreznu prijevaru u Španjolskoj

Barcelona: Shakira se nagodila i izbjegla suđenje za utaju poreza
Foto: David Zorrakino
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
18.05.2026.
u 23:00

Visoki sud u Španjolskoj oslobodio je kolumbijsku pop zvijezdu Shakiru optužbi za poreznu prijevaru i poništio kaznu od 55 milijuna eura koju joj je 2021. izrekla španjolska porezna uprava, prema sudskom dokumentu koji je u ponedjeljak na uvid dobio Reuters.

Očitujući se na žalbu pjevačice megahita "Hips Don't Lie", sud je naložio ministarstvu financija da joj nadoknadi više od 60 milijuna eura, uključujući kamate, rekla je Shakirina obrana. Sudac je presudio da vlasti nisu uspjele dokazati da je Shakira provela više od 183 dana u Španjolskoj u 2011. godini, koliko je prema španjolskom zakonu potrebno da bi se osoba smatrala poreznim rezidentom u zemlji. U to vrijeme, porezna uprava tvrdila je da je Shakira povezana sa Španjolskom zbog svoje veze s bivšim nogometašem nogometnog kluba Barcelona Gerardom Piquéom te da joj je središte djelovanja upravo u toj zemlji. No Visoki sud presudio je da su kazne nezakonite jer su "temeljene na pretpostavci da je porezno prebivalište podnositeljice žalbe za fiskalnu godinu 2011. bilo u Španjolskoj, što nije dokazano".

Na novu presudu još se može uložiti žalba Vrhovnom sudu, a ona se ne odnosi i na porezne godine nakon 2011. "Do ove je presude došlo nakon osmogodišnje muke koja je uzela danak koji je neprihvatljiv. Ovo odražava nedostatak strogosti u administrativnoj praksi", rekao je Shakirin odvjetnik Jose Luis Prada u izjavi. U istoj izjavi navodi se da se Shakira nada da će presuda postaviti presedan za "tisuće običnih građana koji su svakodnevno zlostavljani i koje uništava sustav koji im pretpostavlja krivnju i prisiljava ih da dokazuju svoju nevinost dok im prijeti financijsko emocionalni brodolom". U studenom 2023. Shakira je postigla dogovor s tužiteljima kako bi izbjegla suđenje u Barceloni zbog optužbi da nije platila 14,5 milijuna eura španjolskog poreza na dohodak između 2012. i 2014. godine.

Bosanski glumac žestoko napao srpski žiri, nije ih štedio: 'Budale! To je sve politika'
Barcelona: Shakira se nagodila i izbjegla suđenje za utaju poreza
1/14

Kao dio sporazuma, prihvatila je optužbe i kaznu u iznosu polovice dugovanog iznosa, u iznosu od više od 7,3 milijuna eura.

Ključne riječi
zakon Sud pjevačica porez shakira showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Meri Cetinić nastupala na prvoj večeri Dalmatinske šansone
8
GLEDAMO JE U TLZP

Naša pjevačica otkrila kako je izgubila 23 kg u 8 mjeseci: 'Jedna stvar bila je ključna'

''Promjena prehrane bila je ključna – rekla bih čak i važnija od same fizičke aktivnosti. Naravno, kombinacija s kretanjem dala je najbolje rezultate. Najveći izazov na početku bio mi je izbaciti slatkiše i kruh. To su bile moje slabe točke, uz to što sam dan započinjala s dvije kave sa šlagom i šećerom na prazan želudac, a prvi pravi obrok bio bi tek ručak, rekla je Iva Ajduković

"Euphoria" television series premiere in Los Angeles
Video sadržaj
2
ne bira sredstva do cilja

Kontroverze, golišave scene i milijuni na računu: Tko je zapravo ova atraktivna plavuša koja ne prestaje šokirati javnost

Sydney Sweeney pripada onoj rijetkoj generaciji glumica koje su uspjele spojiti klasični hollywoodski san s modernom, digitalno oblikovanom stvarnošću slave. Njezin put nije bio brz ni jednostavan, ali upravo zbog toga danas djeluje autentično, gotovo kao lik koji bi sama mogla igrati - ambiciozna, svjesna svojih mana i spremna riskirati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!