Najimpresivnija produkcija Sea Star festivala dosad!

Jubilarno, peto po redu izdanje Sea Stara bit će posebno i po najimpresivnijom produkcijom festivala dosad i jednom od najjačih ikad viđenih na Jadranu, koja će umašku lagunu Stella Maris pretvoriti u glazbeno-vizualnu oazu nesvakidašnjeg doživljaja! Kompletan produkcijski EXIT tim već je stigao s devet kamiona opreme i kreativnim rješenjima uz koja će više od 40 svjetskih i glazbenih imena s bogato opremljene četiri pozornice od 18. do 21. svibnja lansirati novu ljetnu i festivalsku sezonu te učvrstiti poziciju grada Umaga na europskoj festivalskoj mapi. Po produkciji ovogodišnji festival ponovo će donijeti duh najvećih Exitovih pozornica i bit će za više od 50% jači i moćniji u odnosu na fantastično prošlogodišnje izdanje!

Glavna festivalska pozornica Tesla Main Stage prostirat će se do 40m širine i biti nošena jednim od najtraženijih svjetskih razglasa, Mayerovim Leom, dobro poznatim gostima Exitove famozne Dance Arene. S postavkom vrhunskih sub-zvučnika ovaj će razglas snažno protresti publiku, a upravo će s njega svoju lepezu megahitova lansirati globalno uspješan producent i DJ Robin Schulz, prve večeri festivala, 19. svibnja. Razglas će do svog posebnog izražaja doći tijekom nastupa svjetskih elektro-punkera The Prodigy, u subotu 20. svibnja, kada će publika moći osjetiti i energiju moćnih infra-subova. Pred publikom glavne pozornice naći će se i velebnih 215m2 ekrana, na kojima će vrsni VJ isporučivati impozantan vizualni spektakl i time pridonijeti ovom nezaboravnom iskustvu.

Ove godine bit će predstavljen i novi dizajn mnogima omiljene Nautilus Arene, smještene na ATP teniskom terenu. Pozornica će biti ispunjena s mnoštvom LED ekrana i tehnikom koja zadovoljava elektronske i hip-hop događaje u više zemalja regije te će upravo s ovog mjesta svoje energične b2b setove isprva predstaviti svjetske i regionalne snage elektronske glazbe, među kojima su Daria Kolosova i Etapp Kyle, Marko Nastić i Dejan Miličević, DJ Jock i Shipe…a zatim drugu večer i vodeća regionalna trap i hip-hop imena, među kojima su Grše, 30zona, Fox & Surreal, Miach, Buntai i mnogi drugi. Svoj redizajn ove godine će imati i imati i Electric Waves pozornica, na kojoj će se naći vodeći regionalni DJ-evi Ilija Rudman, Bronski, Marin Biočić, Kali, Ian F…

U broju uređaja i po površini ekrana, ovogodišnje izdanje Sea Stara produkcijski nadmašuje prošlu godinu za više od 50%! Vrhunska produkcija tako će dodatno začiniti furiozne nastupe koji nas ovog vikenda očekuju u Umagu. Uz spomenuta imena, u Umag stižu i house-velemajstor Mahmut Orhan, trap kraljica Balkana Senidah, vodeća regionalna hip-hop i trap imena Hiljson Mandela i Krankšvester, slovenski miljenici Joker Out, mlade regionalne snage Nika Turković i Dzipsii i mnogi drugi.

I dok će se glavni festivalski program odvijati tijekom petka i subote, 19. i 20. svibnja, festival će se održati tijekom četiri dana, budući da će započeti već u četvrtak, 18. svibnja uz Welcome Party - Party dobrodošlice, a zatim biti priveden kraju tradicionalnom Closing Partyjem, u nedjelju, 21. svibnja.

U prodaji je dostupan ograničen kontingent festivalskih ulaznica po predfinalnoj cijeni od 49 eura. Uz njih u ponudi su i jednodnevne ulaznice od 29 eura i VIP Gold ulaznice te Ultimate Experience VIP, koji daje pristup glavnim pozornicama. Sve informacije o ulaznicama dostupne su na stranicama festivala kao i na svim prodajnim mjestima sustava Entrio.

Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.

