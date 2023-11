Na novim fotkama slavnog glumca (61) vidi se velika promjena, evo kako se pokušava pomladiti

Holivudski glumac Tom Cruise (61) posljednjih godinu dana iznenađuje izgledom svoga lica gdje god da se pojavi pa su se tako krajem prošle godine proširile glasine da je bio i na zahvatima pomlađivanja. Fotografije s premijere njegova filma "Nemoguća misija" iz Australije pokazale su da se, po svemu sudeći, Tom ponovno "osvježio" novim estetskim korekcijama, a u nekim je trenucima djelovalo kao da mu je i teško nasmijati se.

Ipak, ovaj put se čini da nije išao samo kod estetskog kirurga, već se pomladiti pokušao i novom frizurom. Glumac koji je zagazio u sedmo desetljeće tako sada ima bujnu dužu smeđu kosu prošaranu svijetlim pramenovima. Nije poznato je li takvu odluku donio zbog nove uloge, ali fanovi baš nisu pretjerano oduševljeni ovom promjenom.

NEW#TomCruise at the Heliport in London. pic.twitter.com/g8eFQh9TBH