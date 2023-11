Preminula poznata voditeljica, tužnu vijest potvrdili sin i kći: 'Mama je bila zaista jedinstvena'

U bolnici u četvrti Hove pored mjesta Southwick preminula je britanska voditeljica Annabel Giles. Imala je 64 godine. Tužnu vijest potvrdili su njen sin Tedd i kći Molly. Annabel se borila s teškom dijagnozom, malignim tumorom mozga.

"Teška srca vas obavještavamo o smrti naše nevjerojatne majke. Mami je u srpnju dijagnosticiran glioblastom u 4. fazi, brzorastući i vrlo agresivan maligni tumor mozga. U prethodna četiri mjeseca pokazala je izuzetnu otpornost i snagu, usprkos operaciji na mozgu i nebrojenim zračenjima. Mama je bila zaista jedinstvena enigma za sve one koji su imali privilegiju dijeliti život s njom. Vjerna svojoj prirodi, održala je dobro raspoloženje i zadržala svoj humor do samog kraja", stoji u priopćenju koje su objavili njen sin i kći.

"Njen humor i smijeh ostavit će nas inspiriranim da živimo život punim plućima, baš kao što je ona uvijek radila", dodali su Molly i Tedd.

Voditeljica se 2013. godine natjecala u showu ''I'm A Celebrity...Get Me Out of Here!'' , dok ju je proslavila uloga suvoditeljice programa ''Posh Frocks and New Trousers'' na kojoj je radila sa Sarom Greene.

Bila je također i voditeljica panela u brojnim zabavnim emisijama, a neke od njih su 'Have I Got News For You'' i ''Through The Keyhole''.

VEZANI ČLANCI:

Osim toga radila je i kao savjetnica za oporavak od narcisoidnog zlostavljanja. Otvoreno je priznala i da je živjela s ADHD-om i tjeskobom, a njena smrt rastužila je mnoge obožavatelje koji se od nje opraštaju emotivnim objavama.

VIDEO Vitasović rastužio fanove: 'Idem sa suprugom izvan države. Pun mi je klinac mikrofona i pijanih ljudi'