Na imanje se vraćaju stari kandidati, a Manuela ide u arenu protiv Nikoline: 'Neka bolja pobijedi'

Jutro na imanju počelo je uzbuđenjem. Naime, stigao im je Farmerski glasnik u kojem je pisalo kako bi se na imanje uskoro trebali vratiti neki bivši kandidati, ali u malo drukčijoj ulozi. „Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima. Na daljnji tijek događaja uvelike će utjecati povratnici, nekadašnji, farmeri koji su napustili imanje. Ne vraćaju se na imanje kao natjecatelji, već kako bi značajno utjecali na daljnju sudbinu farmera“, zaintrigirano su čitali.

Jelena, Manja i Davor sigurni su povratnici, no preostalo dvoje bivših kandidata bira obitelj svojim glasovima. Nije trebalo dugo da se na imanju krene šuškati samo o tome – kako će se birati duelisti, tko ide u finale i koliku će moć uistinu imati povratnici. I dok su neki kandidati smatrali da je to odličan potez da se ustaljeni odnosi malo razbiju, neki su smatrali kako se ne bi trebali vraćati jer su ispali s razlogom. Nikolina je kazala kako će ona sigurno biti prva na listi za odstrel jer je mnogima „trn u peti“.

„Ne želim da nam se itko vrati, ne nedostaje mi nitko“, poručila je jasno Rebecca. Dio bivših kandidata poslao im je svoje motivacijske videoporuke, a najviše ih se dojmila Harisova pa je većina poželjela njega nazad u kući. „Ne smatram ih povratnicima nego osvetnicima! Iz igre nisu ispali vlastitim greškama nego taktiziranjem i pravljenjem klanova“, smatrala je Manuela, dodavši kako velikom klanu nije svejedno i boje se za svoj opstanak, a složio se i Dario.

Mozgalo je i o idućim nominacijama. Prva je na tapeti bila Manuela, a kao drugu duelisticu veliki klan mora odabrati nekoga iz svojih redova - grah je pao na Rebeccu. Voditeljica Nikolina Pišek stiže na imanje i vrijeme je upravo za odabir prvog duelista. No promjena itekako ima! Odabrani prvi duelist na licu mjesta morao je odabrati svog protivnika s kojim će se suočiti u areni – i to već sutra!

Vrlo brzo, prvi duelist postala je Manuela – veliki klan držao se plana. Manuela je za svoju protivnicu odabrala Nikolinu, koja je priznala da je to očekivala. „Sad je vrijeme za udarac i da se sve njene vjerne pčelice uskomešaju... Prvo nju 'zgaziti'“, kovala je plan Manuela, „Uopće joj nije svejedno... Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad.“

A napetost na imanju svakako je smanjio iznenadni posjet i dolazak Nikolinine obitelji, a emocije se nisu mogle sakriti. Upoznala ih je s farmerima i pokazala im imanje. „Nadam se da će lakše sad izdržati, inače je takva, počela je to i ona će to dovršiti do kraja“, kazao je njezin tata Siniša. „Šaljem je u arenu, kad je pobijedim, morat će ići doma, a njezini danas došli!“ smijala se Manuela.

Imanje je posjetio i trgovac Hamdija jer vrijeme je za kupnju novih proizvoda. Kriza je gotova pa namirnica ima napretek, ali i nakita, za kojim su se Manuela, Rebecca, Mario i Dario pomamili. I dok je Hamdija brojao zlatnike, kandidati su mu uspjeli ukrasti cijela kolica sa svim namirnicama jer gladi na imanju, odlučili su, više neće biti.

Večer na imanju protekla je u mozganju koja dva stara kandidata vratiti, a svatko od farmera rekao je svoje razloge. Ipak, odluka još nije donesena... „Biram povratnika koji će biti protiv Nikoline i tog klana jer će biti automatski na mojoj strani“, kazao je Dario, koji većinu starih kandidata nije stigao upoznati jer je naknadno ušao. Duelistice Manuela i Nikoline pospremile su svoje stvari i krenule prema kućici za izolaciju: „Bit će ovo jako teška arena! Neka bolja pobijedi!“ A koja će biti bolja, pokazat će već sutrašnja epizoda 'Farme', od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.