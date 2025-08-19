Luka Budak u 'Braku na prvu' nije uspio pronaći srodnu dušu, a evo kako ovaj bivši kandidat danas izgleda

Gledatelji su se upoznali s Lukom Budakom tijekom prve sezone emisije 'Brak na prvu', gdje je bio u braku s Nadijom Amić. Između njih dvoje postojala je kemija i uzajamna privlačnost, ali su se ipak odlučili zadržati samo prijateljski odnos. Luka redovito objavljuje sadržaj na društvenim platformama, a u svojoj najnovijoj objavi podijelio je poseban povod za proslavu.

"Mojoj najvećoj ljubavi, mom najboljem prijatelju, mojoj mački Mrmi sretan 9. rođendan. Da mi budeš sretna i zdrava kao i do sada jer trebam te još neko vrijeme. Pridružite mi se svi u čestitanju 9. rođendana mom leopardu Mrmi", objavio je uz dirljivu fotografiju s njegovom mezimcom. Inače, Luka je doživio određene promjene otkako je sudjelovao u ovom društvenom eksperimentu. Odlučio je pustiti dulju bradu, dodao je nove tetovaže i intenzivnije se bavi vježbanjem, što je jasno vidljivo na njegovom tjelesnom izgledu.

Nakon showa bio je u vezi s bivšom eksperticom iz showa Ingrid Divković, no ta veza nije potrajala. - Ovo je lice i osmijeh žene koja kada voli - voli iskreno i bez fige u srcu, osjećajući se blagoslovljeno što u svijetu opresije i mržnje uspijeva voditi ljubav svojim riječima, ali i svojim cjelokupnim bićem sluteći da bez ljubavi ni nje same nema. Žena je to koja je vjerovala da se potpuno oprečni svjetovi kao što su ova dva svijeta s fotografije kada se u ljubavi sretnu, mogu pomiriti i pretvoriti u jedan novi svijet. No nažalost, ljubav koliko god se trudila ne uspijeva pomiriti svjetove koji pričaju potpuno drugačijim jezikom i drugačijim životnim vrijednostima, što dokazuje da iskra ljubavi za zdravu i stabilnu vezu između dvoje ljudi jednostavno nije dovoljna - napisala je Ingrid pokraj zajedničke fotografije i nastavila:

- Ovo je lice žene koja je voljela iskreno i bez fige u srcu i ona će budite sigurni u to tako voljeti i dalje. Jedina je razlika u tome što će dok ju život ne odvede u zagrljaj koji će biti vječan i veći od svEGA, ljubav koju je do sada darivala njemu, pokloniti sebi. Ovime i službeno potvrđujem da Luka Budak i ja više nismo zajedno (i to već neko vrijeme) i to je moja prva i posljednja objava na tu temu. Ispod ovog velikog Neba svi smo toliko mali i nesavršeni, zato ne zaboravimo ostati ljudi, opraštajmo sebi i drugima i pustimo da nas nada u bolje sutra vrati kući - dodala je psihologinja. Nakon prekida na Instagramu se javio i Luka.

- Službena potvrda o prekidu. Toliko toga bih s vama mogao podijeliti, riječima stvoriti emociju da barem na tren osjetite mir koji ja osjećam pišući ovo. U godinu dana zajedničkog života moju kuću je pretvorila u dom i razmazila već razmaženu mačku. Ispisali smo priče koje će jednoga dana samo buditi osmjeh na licu i toplinu oko srca. Kao i svaka priča u životu, pa tako i naša doživi kraj…tj. novi početak. A vjerujte mi radije bih ispisivao prave pogrešne priče pune emocija i života nego pričao jedno te istu priču na više različitih načina. Zemlja ne staje, i dalje se okreće. Budite mi dobro, ja jesam - poručio je Luka.