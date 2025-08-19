Naši Portali
PRAVA DIVA

Alexis iz 'Dinastije' (92) objavila fotku u badiću, ljudi ne prestaju komentirati: 'Izgledaš nevjerojatno'

19.08.2025.
u 16:40

Pozirajući u maniri prave holivudske dive na jugu Francuske, Collins je pokazala nevjerojatnu energiju i otkrila uzbudljive planove za budućnost, potvrđujući svoj status neuništive ikone stila i glume.

Legendarna britanska glumica, dama Joan Collins, još je jednom dokazala da su godine za nju samo broj. U svojoj 93. godini života, nezaboravna Alexis iz kultne serije "Dinastija" objavila je fotografiju na svom Instagram profilu koja je u trenu zapalila društvene mreže i oduševila njezine brojne obožavatelje diljem svijeta. Pozirajući u maniri prave holivudske dive na jugu Francuske, Collins je pokazala nevjerojatnu energiju i otkrila uzbudljive planove za budućnost, potvrđujući svoj status neuništive ikone stila i glume.
Na fotografiji koja odiše ljetnom bezbrižnošću i glamurom, Joan vidimo kako se odmara na tirkiznoj ležaljci, okružena bujnim zelenilom francuske rivijere.

Odjevena u elegantni bijeli kupaći kostim koji naglašava njezinu figuru, s tirkiznim pareom ležerno prebačenim preko bokova, glumica izgleda apsolutno senzacionalno. Cijelu kombinaciju podigla je na višu razinu odvažnim modnim dodacima – masivnim tirkiznim nakitom koji se savršeno slaže s bojom ležaljke i Mediterana te golemim crvenim šeširom koji joj daje dozu misterioznosti i dramatičnosti, baš onako kako to samo ona zna. S besprijekornom šminkom i zavodljivim osmijehom, Joan Collins zrači samopouzdanjem i životnom radošću koja je postala njezin zaštitni znak.

No, ova objava nije samo još jedan dokaz njezine vječne ljepote. U opisu fotografije, glumica je svojim pratiteljima otkrila da čak i tijekom opuštanja na vrućini od preko 30 Celzijevih stupnjeva, njezin um ne miruje. "Producent razmišlja o snimanju nastavka filma 'Murder Between Friends'. Glumila sam Francescu Carlyle, TV zvijezdu koja je ujedno i privatna detektivka (nešto poput Agathe Christie i 'Ubojstvo, napisala je'). U međuvremenu, opuštam se na jugu Francuske na 32°C vrućine. Razmišljam o svom sljedećem potezu ili sljedećem filmu!", napisala je Collins, dajući naslutiti da njezina karijera i dalje ide punom parom.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
1/31

Ova vijest posebno je obradovala njezine fanove, jer film "A Murder Between Friends", koji je trenutno u postprodukciji i čija se premijera očekuje tijekom 2025. godine, već sada izaziva veliko zanimanje. U njemu Joan tumači glavnu ulogu, a sama je opisala film kao misterij u stilu Agathe Christie, što obećava napetu i zanimljivu radnju. Mogućnost nastavka znači da bismo lik Francesce Carlyle, svojevrsne moderne verzije Jessice Fletcher, mogli gledati i u budućnosti, što je potvrda da je Joan i u desetom desetljeću života i dalje tražena i sposobna nositi glavne uloge.

Objava s francuske rivijere očekivano je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji i prijatelji obasuli su je komplimentima u komentarima. "Zapanjujuće! Sloboda i hrabrost da budeš svoj u bilo kojoj dobi je tako važna! Mislim da si prokleto fantastična!", napisala je jedna pratiteljica, savršeno saževši divljenje koje mnogi osjećaju prema njoj. Drugi su se nadovezali s komentarima poput "Prekrasna dama", "Izgledaš nevjerojatno, Joan" i "Ti si uistinu jedna nevjerojatna dama".

Minea se oglasila o odlasku iz IN magazina: 'Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, nije lako oprostiti se'
Ključne riječi
Hollywood serija TV televizija dinastija joan collins showbiz

