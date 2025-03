Muskova bivša oplela po njemu! Traži prava za svoju djecu i ne želi ih izlagati javnosti

GLAZBENA LEGENDA

Mariah Carey završila na sudu zbog optužbe za krađu hita 'All I Want for Christmas Is You'

Sud je presudio u korist pop pjevačice Mariah Carey u slučaju tužbe da je nezakonito kopirala elemente svog blagdanskog megahita "All I Want for Christmas Is You" iz istoimene country pjesme.