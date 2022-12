'Možda su oni koji me ne vole mazohisti jer ja, kad naletim na nešto što mi se ne sviđa - samo promijenim program'

Voditeljicu koju smo obožavali u "Hit Depou" i "Najslabijoj karici", ali i brojnim drugim emisijama, sada na HRT-u gledamo u showu "5.com s Danielom" koji danas slavi svoju stotu emisiju. U goste k Trbović dolaze Neda Ukraden i Nenad Ninčević, a gledatelji će upoznati i cijeli tim koji uz voditeljicu stvara ovu emisiju. Tim povodom porazgovarali smo s njom o showu koji je postao sinonim za zabavu petkom navečer, a ona nas je odvela iza kulisa i otkrila nam neke tajne ovog projekta.

Ovog petka gledamo 100. emisiju showa '5.com s Danielom'. Jeste li pripremili nešto posebno?

Doživjeli smo stotu! Nema vatrometa ni tapšanja po ramenu, već samo red, rad i disciplina. Dakle, u stotoj, isto kao i u davnoj prvoj, imamo dva uvijek posebna gosta, tu je "kućni" bend i vozi! U stotoj su s nama Neda Ukraden i Nenad Ninčević.

U četiri sezone imali ste 200 gostiju. Ima li netko koga biste posebno izdvojili, jeste li promijenili percepciju o nekome nakon emisije?

Gosti su emisija. Sretni smo i cijenimo to što odvajaju svoje dragocjeno vrijeme za nas. S većinom sam se već susrela tijekom godina, osim sportaša. Često nam to bude prvi susret. Najdraže mi je kad mi moji znani i neznani junaci na kraju emisije kažu da im je vrijeme proletjelo, a meni postanu još bliskiji i draži.

Što je najzahtjevnije u pripremi ovakvog showa?

Sve počinje s gostom. Kad pristane, otvaramo prvu bocu pjenušca. Onda je u navali novinar istraživač koji o ljudima koji su svima poznati pokušava pronaći nešto novo, drukčije, zabavno, zanimljivo. Kad to uspije, otvaramo drugu bocu, pa kad scenarist napiše scenarij treću, a kad je na snimanju i bolje od planiranog – jasno vam je, pijana sam od sreće i opijena uspjehom emisije.

U ovoj epizodi na pozornicu će stati i ekipa koja s vama surađuje na stvaranju showa. Koliko je točno ljudi potrebno da rezultat bude emisija kakvu gledamo na televiziji? Što biste voljeli da gledatelji znaju o njima?

Stalno to ističem, ja sam samo lijepa, seksi teta koja se slika, koju gledatelji vide i naravno obožavaju, ali svaka televizijska emisija ozbiljan je timski posao pa tako i naš show. Tu su kolege koji će postaviti scenografiju, ekipa tehnike – rasvjeta, ton, naši kamermani i drugi profesionalci i kreativci koji sudjeluju u nastajanju i snimanju emisije. I da bi sve to funkcioniralo iz tjedna u tjedan, već četvrtu sezonu, s istim žarom i predanošću sve pokreće i usklađuje urednica emisije Gordana Škaljac Narančić. Redatelj je Vladislav Knežević, a samo jedan je Ante Gelo.

"5.com s Danielom" može se gledati i na YouTubeu. Tamo postoje komentari gledatelja, čitate li ih i kako reagirate na njih?

Emisiju možete gledati i na HRTi, ali ne možete komentirati, osim sebi u brk. Volim kad me vole, zašto bih vam lagala, a ima i onih koji me baš ne vole. Možda su mazohisti jer ja, kad naletim na sadržaj ili osobu koja me ne zanima i ne sviđa mi se, samo promijenim program. Jednostavno i bez duševnih boli.

Ovakav je format zbog segmenata zapravo idealan za dijeljenje na društvenim mrežama. Još uvijek nemate profile ni na jednoj od njih, možda je pravo vrijeme za TikTok?

Za Tik Tok nisam. Naime, emisija ima svoj Facebook i Instagram profil, a ja svoj lijevi i desni. I to mi je dosta. Moj posao je vidljiv, a privatno sam nevidljiva i nezanimljiva. Doista ne znam što bih dijelila, čemu bih se sa svojim pratiteljima veselila. Kažem vam, daljinski upravljač moj je krajnji domet. I dalje mi je najdraže fluorescentnim markerom šarati po scenariju, "old school".

Gosti u emisiji često sudjeluju i u nekim igrama. U američkim late night showovima često pate jer jedu i piju nekakve grozne stvari, jeste li razmišljali takvo što uključiti i u svoju emisiju?

Nikad goste ne bih bacila na muke i drago mi je da nismo Amerika jer takve stvari mi se ne sviđaju. Mi smo drukčija vrsta gledatelja, nadam se, a i naši gosti su drukčiji. Eksperimentirali smo s različitim igrama i nakon četiri sezone izdvojile su se tri osnovne – pantomima, crtanje, čitanje s usana. Želimo da se naši gosti dobro osjećaju, da i njima bude zabavno i ugodno, a ne da strepe.

Postoji li neki gost kojeg već godinama želite u svojoj emisiji, ali nikako da uskladite rasporede?

Pa tek nam je stota emisija. Strpljivi smo i uporni i, priznajte, teško nam je odoljeti pa ćemo i one koje još čekamo i dočekati. Nama se nikamo ne žuri.

Što možemo očekivati u 101. emisiji?

U 101. će zasjesti 201. i 202. gost, dakle zanosni muški dvojac. Dobro, ubrojimo li i mene, onda smo sretni trojac. Za sreću je potrebno troje, ali naravno i vi koji ćete nas gledati idućeg petka na Prvom HRT-a nakon Dnevnika.

