Najluđi doček! Evo što će domaće televizije prikazivati na Silvestrovo: Puno izvrsne glazbe, filmova i zabave

Vrijeme između Božića i Nove godine većina građana provodi u odmaranju i druženju s najmilijima, a tim danima često zaboravimo i datum i vrijeme. Mnogi se odmaraju provodeći puno vremena u toplini doma, pred televizijom, a i 2026. godinu dočekat će na toj adresi, pa vam donosimo program za doček. Hrvatska televizija na Silvestrovo priprema više od tri sata izvrsne glazbe, plesa i zabave. Večer, već tradicionalno, započinje specijalom kviza Potjera u 20.15 sati na Prvom programu. Emisija "Sretna nova 2026." čini središnji dio večeri, a u sklopu nje će se zapjevati veliki hrvatski festivalski hitovi, ali i oni eurovizijski. Od pjesama "Rock Me", "Hajde da ludujemo", "Vukovi umiru sami", "Proljeće", "Espresso Macchiato", "Insieme", "Volare", "Marija Magdalena", "Džuli" preko "Zar je voljeti grijeh", "Rijeke snova", "Kokola", "Skitnice" do Moje štikle, "Mame Šč" i "Waterlooa"... "Kada čujete sve te hitove, shvatite kako su nam život obilježili neki festivali, ali i Eurosong. Sjetite se raznih izvođača, nekih tuluma, rođendana, vjenčanja, vraćaju vam se slike zajedničkih obiteljskih gledanja TV-a... Možda je to vrijeme prošlo, ali pjesme su ostale. Od njih smo složili zgodan mozaik dočeka Nove godine. Vjerujem da će gledatelji uživati", izjavila je urednica emisije "Sretna nova 2026." Uršula Tolj. Uz obilje dobre glazbe, izvedene uživo u HRT-ovu studiju Anton Marti, za kapljice smijeha pobrinuli su se stand up komičari Saša Turković i Aleks Surać Šarić, a program vodi legendarna Daniela Trbović. Gosti pjevači su: Jasna Zlokić, Zorica Kondža, Neno Belan, Boris Novković, Daniel Popović, Magazin, Domenica, Zsa Zsa, Luka Nižetić, Feminem, Marko Kutlić i Let3, a pjevači domaćini ove festivalsko-eurovizijske noći su Bojan Jambrošić, Ivana Kindl, Lea Mijatović, Alen Đuras, Lara Antić Prskalo, ToMa, Mihael Bogčev i Maja Bajamić. Sve izvođače prati televizijski band Nikše Bratoša, a neke su izvedbe posebno atraktivne zahvaljujući Plesnom klubu st.ART iz Karlovca. Gledatelji će moći uživati u glazbi do ranih jutarnjih sati, i to uz snimke koncerata Nine Badrić, Prljavog kazališta i Gazdi.

Foto: Boris Ščitar i Renato Branđolica

Novu godinu HRT započinje prijenosom tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije na radost mnogih gledatelja Hrvatske televizije kao i milijuna onih koji će ga pratiti diljem svijeta. U Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina, koju i ove godine krase cvjetni aranžmani Bečkih gradskih vrtova, u središtu pozornosti nalazi se glazba obitelji Strauß i njihova kruga, ali i brojne novosti koje izlaze iz ustaljenih okvira. Naime, ove godine za dirigentskim pultom najpoznatijeg klasičnog koncerta na svijetu stoji debitant, Kanađanin Yannick Nézet-Séguin. Nakon koncerta spreman je i bogat filmski program koji čine "Legende u Vegasu" u 17.15 sati i "Titanik" koji je na rasporedu u 20.15 sati.

Za one koji u Novu žele ući uz filmove, tu je Drugi program koji će od 20 sati prikazivati filmove "Mamma Mia!", "Milijunaš s ulice", "Čovjek zvan hrabrost" i "Supstanca". Prvoga dana 2026. Drugi program, pak, donosi puno dokumentarnog programa, kao i tradicionalni prijenos Novogodišnje turneje 4 skakaonice od 13.55 sati.

RTL na Staru godinu, u poslijepodnevnom terminu na glavnom kanalu, donosi dva zabavna filmska hita s legendarnim majstorom borilačkih vještina Jackiejem Chanom. Prvi je "Smoking", akcijska komedija koja na zavodljiv način spaja niz komičnih situacija sa spektakularnim akcijskim scenama jedne od najvećih legendi borilačkog filma. Ubacivši u formulu i znanstveno-fantastične elemente poput posebnog smokinga, redatelj Kevin Donovan napravio je urnebesan film koji ne bi smio propustiti nitko tko je željan dobre filmske zabave. Drugi je "Dobričina", u režiji Samoa Hunga, hongkonškog glumca, koreografa, filmskog producenta i redatelja, poznatog po radu na borilačkim filmovima. "Dobričina" je bio prvi film Jackieja Chana na engleskom i predstavlja svojevrsni klasik.

Večernji termin započinje "Specijalnim izvještajem" Stevena Spielberga u kojem se slavni redatelj ponovno potvrdio kao jedan od najvećih vizionara Hollywooda. Tih godina snimio je cijeli niz sjajnih filmova, a znanstveno-fantastični akcijski triler "Specijalni izvještaj" spada u sam vrh. Temeljen na kratkoj priči velikana književne znanstvene fantastike Philipa K. Dicka, film je ovo čija je sama startna premisa dovoljna da privuče pozornost svih obožavatelja žanra. Ova ekranizacija, obogaćena vrhunskim vizualnim efektima i smještena u iznimno uvjerljiv filmski svijet, bez sumnje će privući sve željne kvalitetne i napete priče o ključnim ljudskim pitanjima. Slavni Tom Cruise naprosto briljira u ulozi krivo optuženog Andertona, a podršku mu daje izvrsna glumačka ekipa (Max von Sydow, Samantha Morton, Tim Blake Nelson...), koju predvodi zločesti dečko današnjeg Hollywooda Colin Farrell.

Slijedi ''Liga pravde", prava filmska atrakcija za sve obožavatelje filmova o superjunacima! U režiji Zacka Snydera, koji je snimio "Čovjeka od čelika" i "Batman vs. Superman: Zoru pravednika"', ovaj sjajan film nastavak je te priče u kojem Superman umire. Scenarij su napisali Chris Terrio i Joss Whedon, a postavu čine glumci koji su tumačili superjunake u ranijim DC filmovima: Ben Affleck, Henry Caville kao Superman, Gal Gadot, jedinstvena Wonder Woman, Ezra Miller kao The Flash, Jason Momoa kao Aquaman, Ra Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen i J. K. Simmons. Uz dosta humora, buddy prepirki, poleta i emocija "Liga pravde" neizostavan je film o superherojima.

I dok će nas "Liga pravde" uvesti u Novu godinu, odmah nakon ponoći, nakon spašavanja Zemlje, stiže jedna TV premijera! Riječ je hvaljenom znanstveno-fantastičnom trileru iz 2020. "Nevidljivi čovjek" u režiji Leigha Whannella. Glavnu glumicu Elisabeth Moss su za ulogu žene koju proganja bivši dečko (Oliver Jackson-Cohen) jednoglasno pohvalili kritičari, a tu su još Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer i drugi. Osim hvaljene izvedbe glavne glumice, film je u cijelosti odlično prihvaćen. Ovaj upečatljivi horor našao se na mnogim listama najboljih filmova 2020., dok se prema The Hollywood Reporteru smjestio među 25 najboljih horora 21. stoljeća, što govori sasvim dovoljno!

Uz smijeh i veselu novogodišnju atmosferu gledatelji na Kockici mogu u večernjem terminu uživati u "Mućkama". Naravno, ležerno raspoloženje na RTL-u 2 donose omiljene humoristične serije "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji" uz koje dočekujemo Novu godinu!

Foto: Nova TV

Nova TV u novogodišnju noć, baš kao i Prvi program HTV-a, ulazi uz glazbu. Emisija 'I godina Nova 2026.' donijet će nezaboravnu večer ispunjenu hitovima i sjajnom atmosferom, a na sceni će zablistati najveće zvijezde regionalne glazbene scene, među kojima su Maja Šuput, Alen Bičević, Jure Brkljača, Giuliano, Željko Bebek, Dino Petrić, grupa Vigor, Alen Nižetić, Neda Ukraden i brojni drugi, dok će zabavne igrane momente upotpuniti lica omiljenih "Kumova".

Nakon ludog dočeka, program se nastavlja emisijom "S Novom do jutra", a prvog dana 2026. očekuju nas filmski naslovi kao što su "Top Gun: Maverick" i "Dok nas jackpot ne rastavi". Filmski naslovi za doček vrtjet će se i na Doma TV-u, i to "Tjelesna straža" i "7 sekundi" na Silvestrovo i trilogija "Gospodar prstenova" na Novu godinu.

No za one koji Silvestrovo neće provesti uz ovaj program, tu su i brojni streaming servisi koji ovih dana izbacuju nove epizode serija, a posebno se ističe Netflix koji će na posljednji dan ove godine objaviti i finale svog najpoznatijeg naslova "Stranger things". Kada sve zbrojimo, svatko će zasigurno pronaći nešto za sebe i na najljepši način zakoračiti u 2026. godinu, u kojoj vam želimo mnogo uspjeha.