Znate li tko je ovo? Dječak s fotke danas je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ovog informativnog programa

Tomislav Jelinčić, jedno od najprepoznatljivijih lica informativnog programa u Hrvatskoj, navikao je publiku na svoj profesionalan i staložen pristup u emisiji "RTL Danas". Ipak, svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama otkrio je svoju duboko emotivnu stranu, podijelivši dirljivu uspomenu koja ga veže za pokojnog djeda. Objavio je staru, pomalo izblijedjelu fotografiju, pravu dragocjenost iz obiteljskog albuma, na kojoj je on kao maleni plavokosi dječak, dok ga njegov djed Tomo s neizmjernom ljubavlju i ponosom gleda.

Nostalgičan prizor upotpunio je riječima koje svjedoče o dubokoj povezanosti i praznini koja ostaje nakon gubitka voljene osobe. "Moj deda Tomo i ja, on bi danas slavio rođendan, a obojica imendan... eh da mi je s tobom, kao prije...", napisao je Jelinčić, obilježavajući tako poseban dan koji je nekada bio ispunjen dvostrukim slavljem, a danas je ispunjen sjećanjem.

Ova objava pruža rijedak uvid u privatni život voditelja koji svoju intimu i obitelj vješto čuva od znatiželjne javnosti. Iako je publici poznat kao uspješan novinar, urednik i nagrađivani redatelj, čiji je dokumentarac "Starac i roda" pobrao brojne pohvale, Jelinčić je prije svega predan suprug i otac. U sretnom je braku s profesoricom geografije Ivanom, s kojom ima četvero djece

Voditeljeva iskrena i sjetna poruka potaknula je lavinu emotivnih reakcija njegovih pratitelja, koji su se očito prepoznali u njegovim osjećajima. U komentarima su se odmah počele nizati čestitke za imendan, ali i brojne poruke podrške i razumijevanja. "Sretan imendan! Nema do deda i baka i uspomena s njima", napisala je jedna pratiteljica, saževši misli mnogih. Upravo je ta rečenica pokazala kako je Jelinčićeva objava dotaknula univerzalnu temu neraskidive ljubavi prema precima i sjećanja na bezbrižno djetinjstvo. Mnogi su podijelili i vlastite priče o svojim djedovima i bakama, stvarajući ispod fotografije ozračje zajedništva i suosjećanja.

Unatoč zahtjevnom poslu koji sa sobom nosi svakodnevno praćenje i izvještavanje o najvažnijim događajima u zemlji i svijetu, Jelinčić uvijek pronalazi vrijeme za ono najvažnije – svoju obitelj. Njegova posvećenost obiteljskim vrijednostima nedavno je došla do izražaja i u listopadu ove godine, kada su on i supruga Ivana proslavili dvadesetu godišnjicu braka obnovom zavjeta u istoj crkvi u kojoj su se prije dva desetljeća i vjenčali.