VELIKI USPJEH

Slavlje na Prisavlju! Hrvatski radio srušio Guinnessov rekord

VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 16:51

Voditelji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta, bez prekida, čime su ispunjeni svi uvjeti za novi svjetski rekord. U ovom povijesnom radijskom događaju sudjelovali su voditelji svih 12 radijskih postaja Hrvatskoga radija, čime je prvi put cijeli radijski sustav HRT-a bio okupljen u jedinstvenom programu

Hrvatski radio ušao je u povijest – srušio je svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu (Guinness World Records™ title: “Most hosts in radio talk show relay“) Hrvatski se radio na svoj 100-ti rođendan upisao u povijest srušivši Guinnessov svjetski rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu (Guinness World Records™ title: “Most hosts in radio talk show relay”). U eteru Drugog programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) izmijenilo se više od 100 radijskih voditelja. Rekord je srušen u nazočnosti službene sutkinje Guinness World Recordsa, koja je tijekom cijelog izazova nadzirala ispunjavaju li se svi propisani kriteriji.

Voditelji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta, bez prekida, čime su ispunjeni svi uvjeti za novi svjetski rekord. U ovom povijesnom radijskom događaju sudjelovali su voditelji svih 12 radijskih postaja Hrvatskoga radija, čime je prvi put cijeli radijski sustav HRT-a bio okupljen u jedinstvenom programu.

Radijski maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina" započeo je 31. prosinca 2025. godine u 6 sati, a nakon rušenja Guinnessova rekorda program se nastavlja do 4. siječnja 2026. godine, čime Hrvatski radio obilježava ulazak u godinu u kojoj slavi 100. obljetnicu. Program se emitira iz novootvorenog i najmodernijeg radijskog studija i režije Drugog programa Hrvatskoga radija, istodobno na linearnim frekvencijama HR 2, videoprijenosima na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a, uz snažnu interakciju sa slušateljima na društvenim mrežama.

- Rušenje svjetskog Guinnessova rekorda snažna je potvrda snage Hrvatskoga radija danas. Naših više od sto voditelja u jednom neprekinutom programu pokazalo je da je radio nikad življi i spreman za svoje drugo stoljeće, izjavila je glavna urednica Programa Hrvatskoga radija Eliana Čandrlić Glibota. Projekt "100 glasova u 100 sati za 100 godina" označio je početak obilježavanja stote obljetnice Hrvatskog radija, koja će se nastaviti mnogim posebnim programskim sadržajima i aktivnostima tijekom cijele 2026. godine. 

