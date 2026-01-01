Emotivna ispovijest kraljice Camille: 'Bila sam bijesna, taj čovjek me napao u vlaku'

U posebnom izdanju emisije "Today" na BBC Radiju 4, koje je kao gost uredila bivša britanska premijerka barunica Theresa May, kraljica Camilla otkrila je dugo čuvanu tajnu koja je duboko utjecala na njezin život i javni angažman. U emotivnom razgovoru s BBC-jevim komentatorom konjičkih utrka Johnom Huntom i njegovom kćeri Amy, kraljica je ispričala kako je kao tinejdžerica bila žrtva pokušaja seksualnog napada. Priznala je kako je to sjećanje godinama bilo potisnuto u pozadini njezina uma, no hrabrost obitelji Hunt potaknula ju je da progovori. "Sjećam se nečega što je dugo vrebalo u mojim mislima. Kad sam bila tinejdžerica, napadnuta sam u vlaku. Sjećam se da sam tada bila toliko bijesna", izjavila je kraljica, dodajući kako je taj osjećaj bijesa ostao s njom godinama.

Incident se dogodio dok je imala šesnaest ili sedamnaest godina, putujući vlakom prema londonskoj stanici Paddington kako bi se našla s majkom. "Čitala sam knjigu i odjednom me taj dječak, odnosno muškarac, napao. Branila sam se", ispričala je Camilla. Prema detaljima koji su ranije objavljeni u knjizi kraljevskog biografa Valentina Lowa, Camilla je napadača udarila petom cipele u međunožje, slijedeći majčin savjet. Taj trenutak samoobrane bio je ključan, no trauma je ostavila trag. Kraljica se prisjetila kako ju je majka dočekala na stanici i odmah primijetila da nešto nije u redu. "Pitala me: 'Zašto ti kosa stoji na sve strane i zašto ti nedostaje gumb s kaputa?'", prepričala je, dodavši kako je na majčino pitanje što se dogodilo jednostavno odgovorila: "Bila sam napadnuta." Odmah je prijavila napad policajcu na stanici, a napadač je kasnije uhićen.

Pobjednica Masterchefa otkrila nam je sve o svojim planovima: 'Želja mi je otvaranje restorana, evo kakav će biti koncept'

Odluka da javno podijeli svoju priču nije bila planirana. Potaknula ju je potresna sudbina njezinih sugovornika. U srpnju 2024. godine, bivši partner Johnove kćeri Louise, Kyle Clifford, ubio je njegovu suprugu Carol te kćeri Louise i Hannah u njihovom obiteljskom domu, a Louise je prije ubojstva i silovao. Slušajući Johna i njegovu preživjelu kćer Amy kako govore o svojoj boli, ali i nevjerojatnoj snazi, kraljica je osjetila potrebu podijeliti vlastito iskustvo. "Kad se otvorila tema obiteljskog nasilja i kad odjednom čujete priču poput Johnove i Amyjine, to je nešto prema čemu osjećam snažnu povezanost", objasnila je. Amy Hunt zahvalila je kraljici na iskrenosti. "Hvala vam što ste to podijelili, Vaše Veličanstvo. Potrebno je mnogo hrabrosti za takvo što, jer svaka žena ima svoju priču."

Iako je njezina priča tek sada dospjela u javnost u potpunosti, kraljica Camilla već je više od desetljeća jedna od najglasnijih zagovornica borbe protiv seksualnog i obiteljskog nasilja. Njezin angažman nije potaknut isključivo osobnim iskustvom, no ono joj je dalo dublje razumijevanje problema. Priču o napadu prvi je put povjerila Borisu Johnsonu 2008. godine, dok je on bio gradonačelnik Londona, tijekom sastanka o otvaranju novih sigurnih kuća za žene. Iako kao žrtva seksualnog zločina ima pravo na doživotnu anonimnost, Camilla je procijenila da njezina ispovijest može pomoći u destigmatizaciji teme i osnažiti druge žene da progovore i potraže pomoć. Kako je rekao jedan izvor iz palače: "Ako iz ove objave proizađe nešto dobro, a to je da se o širim problemima raspravlja, to će osnažiti djevojke danas da poduzmu nešto i potraže pomoć."

Razgovor na BBC-ju, snimljen u Clarence Houseu, brzo se proširio na širu problematiku mizoginije i opasnosti koje vrebaju u online svijetu. I kraljica i barunica May te obitelj Hunt složili su se da je ključ rješenja u edukaciji, posebno mladih muškaraca. Amy Hunt izrazila je zabrinutost zbog online radikalizacije i utjecaja samoproglašenih mizoginih influencera poput Andrewa Tatea, koji mladima nude "lake odgovore" i promoviraju toksične obrasce ponašanja. Kraljica Camilla nadovezala se rekavši kako je ključno "uhvatiti" mladiće rano i naučiti ih poštovanju prema ženama. "Možda su imali roditelje ili rođake koji su bili nasilni, pa su odrasli vjerujući da je takvo ponašanje prirodno. Ali ako ih dovoljno rano naučimo poštovanju, mislim da je to najvažnija stvar koju sada možemo učiniti", naglasila je kraljica.

Unatoč neizrecivoj tragediji, John i Amy Hunt pokazali su iznimnu snagu i odlučnost da stvore pozitivno nasljeđe u spomen na Carol, Louise i Hannah. Osnovali su zakladu "The Hunt Family Fund" kako bi podržali dobrotvorne svrhe i projekte koji inspiriraju mlade žene, uključujući inicijative za borbu protiv obiteljskog nasilja, ali i podršku azilima za životinje, što je bila velika strast ubijene Louise. Njihova međusobna podrška dirnula je sve prisutne. "Zapanjen sam koliko smo dobro s obzirom na sve. Amy je moj najbolji savjetnik od prvog dana. Stalno razgovaramo", rekao je John. Na kraju razgovora, kraljica Camilla obratila im se dirljivim riječima: "Gdje god vaša obitelj sada bila, bila bi tako ponosna na vas oboje. Sigurno vas gledaju s neba i misle si: 'Moj Bože, kakav divan otac, suprug i sestra.' Bili bi tako ponosni na vas."