Endrina Muqaj pobjednica je MasterChefa 2025: 'Ja sam živi dokaz da se isplati sanjati!'

Endrina Muqaj u spektakularnom finalu osme sezone MasterChefa još jednom je pokazala koliko je vješta u kuhinji, a nakon najnapetijeg izazova sezone odnijela je prestižnu titulu pobjednice, kao i novčanu nagradu od 30.000 eura. Iako je tijekom ocjenjivanja do samog kraja bilo neizvjesno hoće li pobjeda otići njoj ili u ruke njezina konkurenta, finalista Otta Grundmanna, Endrina je žiri u završnici potpuno osvojila souffléom od limuna. Svoj put u MasterChefu Endrina je započela na audiciji kreativnim sendvičem koji je oduševio sve članove žirija i donio joj jednoglasno ‘da’. Upravo je taj trenutak bio početak puta koji ju je, korak po korak, doveo do titule osmog MasterChefa.

„Jako sam ponosna na sebe, bez srama. Ovo je trebalo preživjeti i izdržati, nije bilo lako, ali sam jako ponosna. Onu malu Endrinu s audicije bih danas zagrlila i rekla joj da ne odustaje, da ide glavom kroz zid. Zbog svoje obitelji koja je uz mene od prvog dana, ali i zbog sebe. Da vjeruje u sebe, jer ni sama nije svjesna koliko toga može napraviti. Ove emocije ne mogu opisati – ovo su sreća, ponos i vjera u sebe. Ja sam živi dokaz da se isplati sanjati“, poručila je emotivna Endrina nakon pobjede te dodala: „Ova pobjeda okrenut će mi život naglavačke. Sigurna sam da ću raditi ono što volim, a ova titula mi je vjetar u leđa i potvrda da se u životu isplati riskirati.“ „Jako sam sretan zbog Endrine, apsolutno je zaslužila“, poručio je Otto, a podršku nije skrivala ni Selma Karić, bivša natjecateljica ove sezone: „Toliko sam sretna zbog nje. Ona je divan primjer svima koji imaju velike snove, ali ih se boje ostvariti. Endrina je dokaz da se to može.“

U posljednjem kuhanju osme sezone dodatnu podršku finalistima su s galerije pružili bivši kandidati, a finale je donijelo najzahtjevniji zadatak do sada – autorski meni od pet sljedova: amuse-bouche, hladno predjelo, toplo predjelo, glavno jelo i desert. Finalisti su za pripremu imali na raspolaganju 120 minuta, uz dodatnih 20 minuta za nabavku.

Otto je kuhanje započeo pripremom redukcije vina za glavno jelo, dok je već s amuse-boucheom, kako je sam rekao, odlučio „ući u šumu“, a kroz hladno predjelo žiri povesti do potoka skrivenog među drvećem. Endrina je, s druge strane, inspiraciju za kuhanje crpila izravno s otoka Paga. Njezina je priča kroz cijeli meni ostala snažno vezana uz more, sol i mediteranski karakter. Prve poteškoće pojavile su se kod lisnatog tijesta u koje je utiskivala kalup inspiriran paškom čipkom, jer se tijesto počelo lijepiti uz kalup, dok je Otto priznao da su mu profiteroli najveći rizik finala. Tijekom cijelog kuhanja jasno su se ocrtavale dvije kulinarske priče – Endrina je žiri vodila morem i otocima, dok je Otto kroz svoje tanjure gradio narativ šume i kontinentalne prirode.

Za amuse-bouche Endrina je pripremila zalogaj od škampa aromatiziranih u ponzuu, završenih na smeđem maslacu. Sama ideja tog zalogaja bila je otvoriti žiriju okusne pupoljke nježnim proteinom i pripremiti ih za sve što slijedi. Otto je, s druge strane, za amuse-bouche pripremio pohani tatarski s prepeličjim žumanjkom i gelom od ponzua. Za hladno predjelo Endrina je predočila kako ona vidi otok Pag. Na tanjuru su se tako našle tri najprepoznatljivije namirnice tog podneblja – janjetina, baškotina i ovčji sir – koje je spojila u jedno jelo nastojeći povezati njihove snažne i specifične okuse. Otto je, pak, pripremio profiterole punjene foie grasom od guščje jetre, uz jabuke, kremu od jabuke i ikru pastrve.

Kada je došlo vrijeme za toplo predjelo, Endrina je pred žiri donijela svoju verziju bakalara na bijelo, no umjesto bakalara koristila je dimljenog brancina, želeći klasično jelo interpretirati na svoj način. Otto je predstavio jelo s blanširanim keljom punjenim raguom od gljiva, ljutikom i estragonom na jabučnom octu, uz disk od smeđeg šampinjona, pržene shiitake gljive, prženi kovrčavi kelj i gusti šug od gljiva. Za pretposljednji slijed, odnosno glavno jelo, Endrina je pripremila dekonstrukciju Wellingtona od janjetine s blitvom, žličnjakom, šugom od janjetine, kremom od karamelizirane cvjetače te lisnatim tijestom u obliku paške čipke. Otto je pripremio, kako ga je sam nazvao, „kralja šume“, odnosno jelena s ukiseljenim borovnicama, reduciranim kupinovim vinom, šugom te krumpirom pečenim na guščjoj masti.Naposljetku, za desert je Endrina servirala soufflé od limuna uz crème anglaise od ovčjeg i kravljeg mlijeka, u kojem je bio infuziran list smokve. Otto je, s druge strane, predstavio panna cottu s gelom od bora te „slamu“ s tartufima i pinjolima.

Nakon kušanja svih jela i sljedova stigao je trenutak istine i vrijeme za ocjene. „Budite ponosni na svaku kap znoja, na svaki trenutak kad ste mislili da ne možete, a ipak ste išli dalje i niste odustali. U ovom natjecanju nije se učilo samo o tehnikama i kuhanju, nego i o karakteru, upornosti i hrabrosti. Bez obzira na današnji ishod, vi ste već sada pobjednici jer ste pokazali i dokazali da snovi nisu samo maštanje, nego se trudom i strašću ostvaruju. Jedan veliki pljesak za vas“, rekao je chef Stjepan. Nakon napetog i neizvjesnog ocjenjivanja svakog slijeda, zaključno s desertom, Otto je ostvario ukupno 125 bodova, dok je Endrina za svoj meni ostvarila tri boda više, čime je postala pobjednica MasterChefa 2025. godine.

Za kraj, Endrina je zahvalila svima koji su bili dio njezina puta. „Želim se zahvaliti svima na ovom predivnom iskustvu, na novim prijateljstvima i onima koja će trajati cijeli život. Posebno hvala mom mentoru koji je vjerovao u mene od prve audicije – to sam vidjela u njegovim očima i na tome sam mu zauvijek zahvalna. A svima poručujem: radite punim srcem i sanjajte veliko, jer se snovi stvarno ostvaruju. Jedan ja danas držim u rukama. Nemojte nikada odustati – radite to za onog malog sebe koji je vjerovao da će jednog dana biti najbolja verzija sebe.“

Najgledaniji kulinarski show dobio je pobjednicu osme sezone, a potraga za novim kulinarskim zvijezdama već se nastavlja. Prijave za novu sezonu MasterChefa otvorene su na linku novatv.hr/prijave, a najpoznatija TV kuhinja poziva sve zaljubljenike u kuhanje da postanu dio neponovljive avanture.