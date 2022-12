Stankoviću gost otkazao dolazak: 'Kaže nije nikakav desničar i ustaša i on i ja bismo se u nekim drugim prilikama dobro slagali'

Novinar, urednik i voditelj Aleksandar Stanković na službenom Facebook profilu emisije 'Nedjeljom u 2' otkrio je da mu je gost otkazao dolazak. Naime, Stanković je prije nekoliko dana rekao da bi mu gost u ovotjednoj trebao biti zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić. Tada je napisao i da će ovotjedna emisija biti u domovinskom duhu, a sada je otkrio da se to ipak neće dogoditi.

- Ništa od Domovinskog duha! Mario Radić otkazao gostovanje u Nu2. Shvatio je u kom to smjeru ide tj.da bi morao skidati deset penala i da bi bilo malo prilika za golove. Kaže, cijeni me kao novinara, nije nikakav desničar i ustaša i on i ja bismo se u nekim drugim prilikama dobro slagali. Ništa...idem tražiti novog gosta – napisao je Stanković na Facebooku.

U komentarima su mu gledatelji zaželjeli sreću s traženjem novog gosta.

- Puno sreće s novim gostom. Sve je teže dobiti gosta za ovu emisiju, osobito kvalitetnog, publici interesantnog. Oni najinteresantniji neće prihvatiti poziv – poručio je jedan komentator.

- Gospodine Stanković, dajte nekog za relaksaciju u emisiju, pa prosinac je, a onda rezime godine neke političare stavite – dala je druga osoba svoj prijedlog, a neki su predlagali i konkretno koga bi željeli vidjeti. Tako se u komentarima može vidjeti da su predlagali Karolinu Vidović Krišto.

