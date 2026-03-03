Više nema timova i nitko nije siguran! 'Drame tek počinju!'

Mjesec dana zajedničkog života ostavilo je traga - na emocijama, prijateljstvima i odnosima sa Savršenima. Uz jutarnju kavu analiziraju se spojevi, pogledi i pokloni, a jedno bezazleno pitanje pretvara se u raspravu koja razotkriva sve pukotine među djevojkama. „Mislim da nam je ovo putovanje na koje smo išli baš trebalo, da smo se još više zbližili i da je bilo prekrasno iskustvo. Promijenilo mi se mišljenje, promijenile su mi se emocije“, priznala je Lara, no u vili nema puno vremena za romantiku.

„Cure, mi smo mjesec dana tu, a nijedna nije dobila poklon“, komentira Jelena. Maja se hvali kako je ona dobila haljinu, ali Smiljana bez zadrške dobacuje: „Petar uglavnom daje poklon djevojkama koje mu se ne sviđaju.“ Osjećaji se više nimalo ne skrivaju. „Od drugih djevojaka osjećam ljubomoru i s tim se nosim od prvog dana, ali poput kraljice“, poručuje Maja dok Jelena postavlja pitanje koje sve zanima - što ako dođe do promjene timova? „Nisam skroz tim Petar jer sam još uvijek tim Karlo, ali ako postoji mogućnost, prebacit ću se“, jasno daje do znanja Nuša.

A onda - šok koji mijenja pravila igre. „Više nema timova, u borbi za ljubav svatko igra sada svoju igru“, najavio je Vargek, a Anastasia zaključila: „Drame tek počinju.“ I dok jedne vide novu priliku, druge osjećaju da gube tlo pod nogama, a Helena ide toliko daleko da priznaje: „Razmišljam da sutra idem kući. Dobra sam cura i imam veliko srce i stvarno to nisam zaslužila da me Karlo odbija cijelo vrijeme pa ne razumijem zašto me i dalje ovdje ostavlja.“

Na drugoj strani razvijaju se odnosi koji ostavljaju upitnike iznad glava. „Smiljana i ja više govorimo pogledom nego riječima“, priznaje Petar te dodaje: „Sviđa mi se njezina energija, njezin smisao za humor, ali još nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivniji, intimniji.“

Djevojke i dalje najviše muči tko igra iskreno, a tko strateški i kako će se sada razvijati odnosi među njima, ali i koga će Petar i Karlo pozvati na spojeve. „Osjećam se da trebam prihvaćati ono što nikad u životu ne bih prihvatila i pitam se svaki dan treba li meni ovo u životu“, iskrena je Anastasia. Bez timova i bez skrivanja iza grupe - večerašnja epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi preokrete koji će dodatno zakomplicirati odnose među sudionicima, a odluka jedne djevojke mogla bi uzdrmati cijelu vilu. Što se dogodilo - pogledajte odmah na platformi Voyo ili pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.