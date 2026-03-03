Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Više nema timova i nitko nije siguran! 'Drame tek počinju!'

Gospodin Savršeni
Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 15:46

I dok jedne vide novu priliku, druge osjećaju da gube tlo pod nogama, a Helena ide toliko daleko da priznaje: „Razmišljam da sutra idem kući. Dobra sam cura i imam veliko srce i stvarno to nisam zaslužila da me Karlo odbija cijelo vrijeme pa ne razumijem zašto me i dalje ovdje ostavlja.“

Mjesec dana zajedničkog života ostavilo je traga - na emocijama, prijateljstvima i odnosima sa Savršenima. Uz jutarnju kavu analiziraju se spojevi, pogledi i pokloni, a jedno bezazleno pitanje pretvara se u raspravu koja razotkriva sve pukotine među djevojkama. „Mislim da nam je ovo putovanje na koje smo išli baš trebalo, da smo se još više zbližili i da je bilo prekrasno iskustvo. Promijenilo mi se mišljenje, promijenile su mi se emocije“, priznala je Lara, no u vili nema puno vremena za romantiku.

„Cure, mi smo mjesec dana tu, a nijedna nije dobila poklon“, komentira Jelena. Maja se hvali kako je ona dobila haljinu, ali Smiljana bez zadrške dobacuje: „Petar uglavnom daje poklon djevojkama koje mu se ne sviđaju.“ Osjećaji se više nimalo ne skrivaju. „Od drugih djevojaka osjećam ljubomoru i s tim se nosim od prvog dana, ali poput kraljice“, poručuje Maja dok Jelena postavlja pitanje koje sve zanima - što ako dođe do promjene timova? „Nisam skroz tim Petar jer sam još uvijek tim Karlo, ali ako postoji mogućnost, prebacit ću se“, jasno daje do znanja Nuša.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
Gospodin Savršeni
1/18

A onda - šok koji mijenja pravila igre. „Više nema timova, u borbi za ljubav svatko igra sada svoju igru“, najavio je Vargek, a Anastasia zaključila: „Drame tek počinju.“ I dok jedne vide novu priliku, druge osjećaju da gube tlo pod nogama, a Helena ide toliko daleko da priznaje: „Razmišljam da sutra idem kući. Dobra sam cura i imam veliko srce i stvarno to nisam zaslužila da me Karlo odbija cijelo vrijeme pa ne razumijem zašto me i dalje ovdje ostavlja.“

Na drugoj strani razvijaju se odnosi koji ostavljaju upitnike iznad glava. „Smiljana i ja više govorimo pogledom nego riječima“, priznaje Petar te dodaje: „Sviđa mi se njezina energija, njezin smisao za humor, ali još nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivniji, intimniji.“

Djevojke i dalje najviše muči tko igra iskreno, a tko strateški i kako će se sada razvijati odnosi među njima, ali i koga će Petar i Karlo pozvati na spojeve. „Osjećam se da trebam prihvaćati ono što nikad u životu ne bih prihvatila i pitam se svaki dan treba li meni ovo u životu“, iskrena je Anastasia. Bez timova i bez skrivanja iza grupe - večerašnja epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi preokrete koji će dodatno zakomplicirati odnose među sudionicima, a odluka jedne djevojke mogla bi uzdrmati cijelu vilu. Što se dogodilo - pogledajte odmah na platformi Voyo ili pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Kako Hrvatska stoji na kladionicama? Evo kojoj zemlji se predviđa pobjeda
Ključne riječi
showbiz RTL Gospodin Savršeni

