Sin Akija Rahimovskog započeo novo poglavlje, evo o čemu je riječ

Kristijan Rahimovski započinje novo, najzrelije poglavlje svoje glazbene karijere potpisom za diskografsku kuću LOUD DIGITAL, koja se posljednjih godina profilirala kao jedan od najaktivnijih centara suvremene glazbene produkcije. Njegovo prezime neizbježno priziva uspomene na jednog od najvažnijih vokala regionalne rock scene, no Kristijan danas stoji pred publikom kao formiran i autorski osviješten izvođač, spreman predstaviti vlastiti umjetnički identitet.

Prvi singl novog albuma, naslovljen “Putnik”, ušao je na ovogodišnji Zagrebački festival. Riječ je o emotivnoj baladi o ljubavi koja se dogodila u pogrešnom trenutku, temi koja u interpretaciji Kristijana Rahimovskog dobiva dodatnu dubinu i autentičnost.

Autorski potpis pjesme nosi Marko Lasić Nered, dok produkciju potpisuje Natko Smoljan. Njihova suradnja s Kristijanom Rahimovskim donosi spoj emotivnog teksta i modernog hrvatskog pop zvuka, produkcijski snažnog i radijski konkurentnog.

Kristijan Rahimovski već je ranije pokazao glazbenu zrelost, no ovaj projekt označava jasnu stilsku i vizualnu transformaciju. Od energičnog rock izraza prema profinjenijem, emotivnom vokalnom izričaju. Ovdje je riječ o prirodnom umjetničkom razvoju. Na dan kada bi njegov otac Aki Rahimovski proslavio rođendan, Kristijan je na društvenim mrežama podijelio osobnu poruku koja je snažno odjeknula među publikom. Taj trenutak podsjetio je koliko je glazba u obitelji Rahimovski uvijek bila više od profesije, bila je način komunikacije. No upravo u toj tišini između generacija danas nastaje novi glas.

LOUD DIGITAL u protekle je tri godine okupio producente, autore i izvođače koji nastoje spojiti tradiciju i suvremeni pristup glazbenoj industriji. Potpis Kristijana Rahimovskog simbolički predstavlja most između generacija između nasljeđa i budućnosti. Nakon nastupa u Areni Zagreb na koncertu posvećenom uspomeni na Akija Rahimovskog, Kristijan sada pred publiku izlazi s vlastitim autorskim projektom. Zagrebački festival bit će prva velika pozornica tog novog poglavlja.