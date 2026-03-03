Naši Portali
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
VIDEO Pojavile se prve snimke: Dron udario kod američkog konzulata u Dubaiju, buknuo golemi požar
Hrvatski hodočasnici iz Izraela sletjeli u Zagreb
NA NOVOJ TV

Zeleni uzvratili udarac i osvojili namirnice! Stipe nakon gubitka poručio: 'Ranjeni lav u igri će se vratiti još opasniji'

03.03.2026.
u 23:40

Timovi u Survivoru odmjerili su snage u borbi za hranu, a za pobjedu je bilo potrebno osvojiti sedam bodova.

U napetom nadmetanju uspješniji su bili zeleni, koji su slavili rezultatom 7:3, a odlučujući, sedmi bod donio im je Njegoš Milović i time osigurao vrijednu nagradu svome plemenu. Nakon poraza, u žutom plemenu nije se skrivalo razočaranje. Ana Modrušan istaknula je: „Imali smo manjak energije i nedostajao nam je Ronald. Loše smo spavali, neki od nas čak i nisu uopće spavali.“ Umor i izostanak jednog člana ostavili su trag na njihovoj izvedbi, što se odrazilo i na konačan rezultat igre na poligonu.

S druge strane, u zelenom plemenu prevladavalo je zadovoljstvo i ponos. Ivana Makljenović iz zelenog tima poručila je: „Jako sam ponosna na svoje pleme. Energija je bila na nivou, a ovo je i znak da smo dobar tim i da se dobro razumijemo.“ Upravo su zajedništvo i stabilna energija bili ključ njihove pobjede. Unatoč porazu, borbeni duh u žutom plemenu ne jenjava. „Što se kaže za ranjenog lava, on je samo opasniji. Drugi put vraćamo se jači“, poručio je Stipe Šunić, najavljujući odlučniji pristup u sljedećim izazovima. Početak nove sezone Survivora donio je ranu prednost žutima, ali i brz odgovor zelenih, čime se jasno naznačilo koliko će fizička spremnost, energija i timska povezanost biti presudni u nastavku borbe za opstanak.

FOTO Ponovno 'Survivor'! Evo kako je protekla prva epizoda ovog adrenalinskog showa
1/10

Survivor Nova TV TV showbiz

2
tv kritika:

Može se pogriješiti u mnogo stvari, ali jednu si stvar ozbiljna televizija jednostavno ne može dopustiti

Zbunjeni su i gledatelji RTL-a, točnije ljubitelji Formule 1, koji su očekivali da će ovih dana početi pratiti novu sezonu, i to prvi put na ovom programu. RTL je, naime, još prošle godine pompozno najavio da “postaje dom Formule 1”. Pisali su tada kako: “RTL Hrvatska s ponosom objavljuje da je - zajedno sa slovenskim Pro Plusom, kao dijelom CME grupe - osigurala ekskluzivna prava prijenosa svih utrka Formule 1 za sljedeće tri sezone: 2026., 2027. i 2028.” Realno, to jest velik projekt, stvarno značajna sportska novost i prilika da se oko televizije okupi nova, lojalna publika

NAJAVA 'VEČERE ZA 5'

Upoznajte zabavnu ekipu novog tjedna showa među kojom je i sveučilišni profesor koji se odselio iz Zagreba i pokrenuo svoj OPG

Nakon zagrebačkog tjedna, koji je gledatelje uveo u novu sezonu, upoznao s novim pravilima i novim načinom ocjenjivanja, idući tjedan 'Večera za 5' vodi gledatelje u srce Zagorja. Za novčanu nagradu, ali i titulu najbolje ili najboljeg natjecat će se poduzetnica Romina Kovačec, umirovljenica Mirjana Cvrtila, video producent Mario Krog, umirovljenica Anica Čičko i sveučilišni profesor Albert Marinculić.

