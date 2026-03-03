Zeleni uzvratili udarac i osvojili namirnice! Stipe nakon gubitka poručio: 'Ranjeni lav u igri će se vratiti još opasniji'

U napetom nadmetanju uspješniji su bili zeleni, koji su slavili rezultatom 7:3, a odlučujući, sedmi bod donio im je Njegoš Milović i time osigurao vrijednu nagradu svome plemenu. Nakon poraza, u žutom plemenu nije se skrivalo razočaranje. Ana Modrušan istaknula je: „Imali smo manjak energije i nedostajao nam je Ronald. Loše smo spavali, neki od nas čak i nisu uopće spavali.“ Umor i izostanak jednog člana ostavili su trag na njihovoj izvedbi, što se odrazilo i na konačan rezultat igre na poligonu.

S druge strane, u zelenom plemenu prevladavalo je zadovoljstvo i ponos. Ivana Makljenović iz zelenog tima poručila je: „Jako sam ponosna na svoje pleme. Energija je bila na nivou, a ovo je i znak da smo dobar tim i da se dobro razumijemo.“ Upravo su zajedništvo i stabilna energija bili ključ njihove pobjede. Unatoč porazu, borbeni duh u žutom plemenu ne jenjava. „Što se kaže za ranjenog lava, on je samo opasniji. Drugi put vraćamo se jači“, poručio je Stipe Šunić, najavljujući odlučniji pristup u sljedećim izazovima. Početak nove sezone Survivora donio je ranu prednost žutima, ali i brz odgovor zelenih, čime se jasno naznačilo koliko će fizička spremnost, energija i timska povezanost biti presudni u nastavku borbe za opstanak.