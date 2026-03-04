Camillin poklon Charlesu za vjenčanje s Dianom bio je čista provokacija: On je bio ganut do suza

Obožavatelji kraljevske obitelji znaju da je brak kralja Charlesa s princezom Dianom bio osuđen na propast od samog početka, no novo otkriće o ulozi kraljice Camille u njihovu vjenčanju prava je drama. Kraljevski stručnjak Ian Pelham Turner otkrio je za Fox News Digital detalje o tome koliko su Charles i Camilla bili povezani sve do samog dana vjenčanja. Charlesova ljubavnica dala mu je poseban dar za vjenčanje kako bi i ona bila dio njegova velikog dana s Dianom. „Charles je dobio manžete s Camillinim obilježjem, koje je nosio na dan vjenčanja kako bi i ona bila uključena, što ga je navodno dirnulo do suza“, tvrdi Turner. No Camilla nije bila samo inicijal na manžeti; bila je i na službenom popisu uzvanika zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Andrewom Parkerom Bowlesom.

People je potvrdio Charlesovo zbunjeno stanje večer prije vjenčanja u osvrtu na ceremoniju održanu 29. srpnja 1981. „Prema biografiji Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, Charles je osjećao pritisak da se oženi Dianom i još je uvijek bio rastrgan zbog svoje ljubavi prema tada udanoj Camilli“, napisao je medij. „Navodno je zbog toga čak i plakao večer prije vjenčanja.“ Stručnjakinja za kraljevsku obitelj Hilary Fordwich objasnila je za Fox News Digital koliko su u to vrijeme kraljevski protokoli bili strogi. „Burni ljubavni trokut Charlesa, Diane i Camille zloglasno je tužan primjer sukoba između tradicionalne kraljevske dužnosti i osobnog ispunjenja i sreće u samoj srži britanske monarhije“, rekla je. „Tadašnji princ Charles navodno je prijateljima rekao da se osjećao primoranim od strane svoga oca, princa Philipa, da oženi Dianu ne zbog duboke ljubavi, već kako bi udovoljio kraljevskoj tradiciji.“

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Kao što obožavatelji kraljevske obitelji znaju, taj je brak tijekom sljedećih 15 godina kraljevskoj obitelji donio samo bol i brojne medijske naslove. Navodno je upravo kraljica Elizabeta II. odlučila stati na kraj nesretnom braku nakon što je pogledala Dianin intervju za BBC 1995. godine u kojem je govorila o muževoj aferi s Camillom. „Pa, u braku nas je bilo troje, pa je bilo malo tijesno“, rekla je pokojna princeza od Walesa. Njezin je plan bio razdvojiti se od Charlesa, ali ostati dio kraljevske obitelji kako bi mogla odgajati princa Williama i princa Harryja, no kraljica Elizabeta nadjačala je tu odluku. „Ne može se podcijeniti koliko je kraljica bila ljuta. U palači se osjeća golemo olakšanje. Kraljica je odlučila da je dosta“, rekao je kraljevski reporter Sky TV-a Simon McCoy za Los Angeles Times u prosincu 1995., napominjući da je kraljica vjerovala kako je „monarhija ozbiljno ugrožena“ zbog sapunice koja se odvijala pred očima javnosti. Dana 28. kolovoza 1996. Charles i Diana službeno su se razveli. Devet godina kasnije, 9. travnja 2005., Charles se oženio Camillom.