Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJUBAVNI TROKUT

Camillin poklon Charlesu za vjenčanje s Dianom bio je čista provokacija: On je bio ganut do suza

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 08:00

Camilla je bila i na službenom popisu uzvanika na vjenčanju zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Andrewom Parkerom Bowlesom

Obožavatelji kraljevske obitelji znaju da je brak kralja Charlesa s princezom Dianom bio osuđen na propast od samog početka, no novo otkriće o ulozi kraljice Camille u njihovu vjenčanju prava je drama. Kraljevski stručnjak Ian Pelham Turner otkrio je za Fox News Digital detalje o tome koliko su Charles i Camilla bili povezani sve do samog dana vjenčanja. Charlesova ljubavnica dala mu je poseban dar za vjenčanje kako bi i ona bila dio njegova velikog dana s Dianom. „Charles je dobio manžete s Camillinim obilježjem, koje je nosio na dan vjenčanja kako bi i ona bila uključena, što ga je navodno dirnulo do suza“, tvrdi Turner. No Camilla nije bila samo inicijal na manžeti; bila je i na službenom popisu uzvanika zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Andrewom Parkerom Bowlesom.

People je potvrdio Charlesovo zbunjeno stanje večer prije vjenčanja u osvrtu na ceremoniju održanu 29. srpnja 1981. „Prema biografiji Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, Charles je osjećao pritisak da se oženi Dianom i još je uvijek bio rastrgan zbog svoje ljubavi prema tada udanoj Camilli“, napisao je medij. „Navodno je zbog toga čak i plakao večer prije vjenčanja.“ Stručnjakinja za kraljevsku obitelj Hilary Fordwich objasnila je za Fox News Digital koliko su u to vrijeme kraljevski protokoli bili strogi. „Burni ljubavni trokut Charlesa, Diane i Camille zloglasno je tužan primjer sukoba između tradicionalne kraljevske dužnosti i osobnog ispunjenja i sreće u samoj srži britanske monarhije“, rekla je. „Tadašnji princ Charles navodno je prijateljima rekao da se osjećao primoranim od strane svoga oca, princa Philipa, da oženi Dianu ne zbog duboke ljubavi, već kako bi udovoljio kraljevskoj tradiciji.“ 

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Kao što obožavatelji kraljevske obitelji znaju, taj je brak tijekom sljedećih 15 godina kraljevskoj obitelji donio samo bol i brojne medijske naslove. Navodno je upravo kraljica Elizabeta II. odlučila stati na kraj nesretnom braku nakon što je pogledala Dianin intervju za BBC 1995. godine u kojem je govorila o muževoj aferi s Camillom. „Pa, u braku nas je bilo troje, pa je bilo malo tijesno“, rekla je pokojna princeza od Walesa. Njezin je plan bio razdvojiti se od Charlesa, ali ostati dio kraljevske obitelji kako bi mogla odgajati princa Williama i princa Harryja, no kraljica Elizabeta nadjačala je tu odluku. „Ne može se podcijeniti koliko je kraljica bila ljuta. U palači se osjeća golemo olakšanje. Kraljica je odlučila da je dosta“, rekao je kraljevski reporter Sky TV-a Simon McCoy za Los Angeles Times u prosincu 1995., napominjući da je kraljica vjerovala kako je „monarhija ozbiljno ugrožena“ zbog sapunice koja se odvijala pred očima javnosti. Dana 28. kolovoza 1996. Charles i Diana službeno su se razveli. Devet godina kasnije, 9. travnja 2005., Charles se oženio Camillom.
Ključne riječi
showbiz poklon vjenčanje princeza Diana Camilla Parker-Bowles Kralj Charles

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TereT
Video sadržaj
SVE POPULARNIJI

TereT: 'Drago nam je biti dio scene jer većina ljudi nije svjesna koliko kvalitetnih bendova i glazbenika Hrvatska'

Kao i većina bendova na početku, nismo imali pojma kako se nazvati. Kružilo je puno ideja, od latinskih naziva do „bijelih pertli“. Na kraju smo odabrali „TereT“ jer nam je bilo fora što je palindrom. S vremenom je dobio i posebno značenje – barem za mene, to je stalni nostalgični podsjetnik na cijeli put i trud uložen u ovaj projekt, kažu momci iz novog zagrebačkog benda

traje proces liječenja

Slavni glumac otkrio tešku dijagnozu: 'Ispričavam se ako je ovo šok, bio je i meni. Ne tražim suosjećanje ni savjete'

Bruce Campbell je poručio kako će posao morati pasti u drugi plan dok traje proces liječenja. Glumac se proslavio ulogom Asha Williamsa u filmu Sama Raimija “The Evil Dead” 1981. godine, nakon čega se vratio i u nastavku “Evil Dead II”. Campbell je također izvršni producent nadolazećeg filma “Evil Dead Burn”, koji u kina stiže u lipnju

Demi Moore - Supstanca
Video sadržaj
NOVA POŠAST

Šokantno izdanje Demi Moore pokrenulo lavinu: 'Izgleda kao izvanzemaljac, cijeli Hollywood je na Ozempicu'

Nagli gubitak tjelesne mase, međutim, često dovodi do onoga što stručnjaci nazivaju "Ozempic face", odnosno gubitka masnih jastučića u licu, što rezultira opuštenom kožom, naglašenim borama i iscrpljenim, starijim izgledom. Ironično, mnogi su primijetili paralelu s njezinim posljednjim, hvaljenim filmom "The Substance" (2024.), u kojem njezin lik koristi misterioznu supstanciju kako bi povratio mladost i ljepotu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!