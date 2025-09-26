Minea se oglasila nakon odbijenice sa srpske televizije, podijelila je znakovitu objavu

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea krajem kolovoza našla se u središtu medijske pozornosti kada je, nakon desetogodišnje suradnje s Novom TV, najavljen njen prelazak na srpsku Hype televiziju, koja uskoro počinje s emitiranjem u Hrvatskoj. Vlasnik Hypea, Saša Mirković, potvrdio je dolazak pjevačice, a transfer se činio kao gotova stvar i početak novog poglavlja u njenoj voditeljskoj karijeri. No, uslijedio je iznenadni preokret. Mirković je na TikToku objavio video u kojem je poručio kako Minea ipak neće postati dio njihove ekipe jer, prema njegovim riječima, "nisu ispunili očekivanja". Dodao je kako Hype želi stvarati vlastita, nova televizijska lica, a ne preuzimati postojeća s drugih televizija. Neuobičajeno javna i direktna odbijenica izazvala je pravu buru u javnosti i ostavila mnoge bez teksta.

Nakon što je propao posao s Hypeom, postavilo se pitanje Mineinog povratka na staro radno mjesto. Međutim, s Nove TV stigao je jasan odgovor koji je otklonio sve sumnje. Predstavnici televizije poručili su da je suradnja s njihovom bivšom voditeljicom definitivno završena. Pjevačica se tako u kratkom roku našla bez televizijskog angažmana, a o cijelom se slučaju nije javno oglašavala. Svoju medijsku šutnju prekinula je objavom na Instagramu, no ne onako kako su mnogi očekivali. Umjesto komentara na propali transfer, Minea je pokazala da je potpuno usredotočena na glazbenu karijeru. Najavila je nadolazeće koncerte na Velikoj Ludini i Dugom otoku te poručila obožavateljima: "Energija na 100%". Ovaj potez dolazi nedugo nakon što je spektakularnim koncertom u Lisinskom proslavila 30 godina karijere, čime je jasno dala do znanja da je, unatoč televizijskom brodolomu, njena prva ljubav - glazba - i dalje njena sigurna luka i izvor snage.

Podsjetimo, ovako se Minea oprostila od starog posla na Novoj TV: - Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi'', izjavila je pjevačica i voditeljica, a prenio Dnevnik.hr.