VODITELJICA I PJEVAČICA

Minea se oglasila o odlasku iz IN magazina: 'Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, nije lako oprostiti se'

Zagreb: Pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/11
Autori: Vecernji.hr , Samir Milla
14.08.2025.
u 12:12

Emisiju napušta njena dugogodišnja urednica Ivana Mandić Marković, a s njom i neka od najpoznatijih novinarskih i voditeljskih imena - Renata Končić Minea, Davor Garić, Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Maja Perica i Lana Samaržija.

Najgledanija i najdugovječnija lifestyle emisija u Hrvatskoj, IN magazin, lani je proslavila 15. godišnjicu postojanja, a kako doznajemo, uskoro će doživjeti veliku promjenu. Naime, emisiju napušta njena dugogodišnja urednica Ivana Mandić Marković, a s njom i neka od najpoznatijih novinarskih i voditeljskih imena - Renata Končić Minea, Davor Garić, Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Maja Perica i Lana Samaržija.

- Mogu vam samo zasad potvrditi da sam na Novoj TV do 15. kolovoza, jer sam potpisala sporazumni raskid ugovora, kazala nam je Ivana Mandić Marković, urednica In Magazina. Svi oni bi, kako neslužbeno doznajemo, od kraja studenog trebali raditi novu lifestyle emisiju na srpskoj Hype TV, koja uskoro dolazi u Hrvatsku. Da će tu emisiju voditi Minea na društvenim je mrežama potvrdio je i Saša Mirković, vlasnik Hypea.

I sama Minea sad se oglasila o odlasku s Nove TV. ''Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem se svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi'', izjavila je pjevačica i voditeljica, a prenosi Dnevnik.hr.

FOTO Znate li tko je Dorotea Budimir, a tko Željko Hudek? Ovo su prava imena naših glazbenika
Zagreb: Pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea
1/31

Zahvalu joj je uputila i nova glavna urednica IN magazina, Svjetlana Matić Koljenik: "U ime cijele redakcije zahvaljujem Minei na suradnji i doprinosu emisiji. I dok s ponosom zatvaramo jedno poglavlje, već od rujna gledatelje očekuju osvježena, dinamična izdanja IN magazina u kojima nastavljamo s istom strašću i posvećenošću, uz novu uredničku energiju i uigrani tim."
