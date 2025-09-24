VIDEO Minea dobila odbijenicu od srpske televizije! Vlasnik Hypea otkrio što se dogodilo

Pjevačica Renata Končić Minea mnogima je poznata i kao voditeljica, a ona je svoj dugogodišnji angažman imala u najgledanijoj i najdugovječnijoj lifestyle emisiji u Hrvatskoj, IN magazinu. Emisija je to koja je prošle godine proslavila 15. godišnjicu postojanja, a Minea je u toj emisiji radila čak 11 godina. U kolovozu ove godine ona je najavila svoj odlazak.

- Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi - izjavila je pjevačica i voditeljica za Dnevnik.hr. Tada su postojala šuškanja o tome kako Minea prelazi na srpski Hype TV, a ona o tome nije željela govoriti.

Najavljeno je da Hype TV dolazi u Hrvatsku, a da bi voditeljica trebala biti Minea. To je na društvenim mrežama potvrdio i vlasnik te televizije Saša Mirković. On je kazao kako ide na Brijune potpisati ugovor s Mineom, no sada su otkrili da je došlo do promjene. “Danas je ekipa cijele Hype produkcije Hrvatska vijećala i donijeli smo odluku da raspišemo natječaj za voditelje i da Hype televizija neće preuzimati druga televizijska lica s drugih televizija nego ćemo praviti vlastita televizijska lica i graditi priču koja je od početka Hype priča”, naveo je Mirković u videu na TikToku. “Tako da, ispričavamo se kolegama koje su mislili da prijeđu na Hype TV. Tu podrazumijevam i Mineu naravno, jer nisu ispunili očekivanja koja smo imali od njih i tako je kako je”, rekao je dalje u videu.

“Uglavnom, većinom glasova tj. jednoglasno je redakcija odlučila da želimo praviti Hype lica i tako će ići, tako da mladi ljudi imaju šansu da se prijave i da postanu dio Hypea. Natječaj će izaći vrlo brzo u roku par dana”, poručio je Mirković.