Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
nakon otkaza u in magazinu

VIDEO Minea dobila odbijenicu od srpske televizije! Vlasnik Hypea otkrio što se dogodilo

Zagreb: U galeriji Kranjčar otvorena je izložba fotografija Žene, ženama
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 10:57

“Danas je ekipa cijele Hype produkcije Hrvatska vijećala i donijeli smo odluku da raspišemo natječaj za voditelje i da Hype televizija neće preuzimati druga televizijska lica s drugih televizija nego ćemo praviti vlastita televizijska lica i graditi priču koja je od početka Hype priča”, naveo je Mirković u videu na TikToku. “Tako da, ispričavamo se kolegama koje su mislili da prijeđu na Hype TV. Tu podrazumijevam i Mineu naravno, jer nisu ispunili očekivanja koja smo imali od njih i tako je kako je”, rekao je dalje u videu.

Pjevačica Renata Končić Minea mnogima je poznata i kao voditeljica, a ona je svoj dugogodišnji angažman imala u najgledanijoj i najdugovječnijoj lifestyle emisiji u Hrvatskoj, IN magazinu. Emisija je to koja je prošle godine proslavila 15. godišnjicu postojanja, a Minea je u toj emisiji radila čak 11 godina. U kolovozu ove godine ona je najavila svoj odlazak.

- Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi - izjavila je pjevačica i voditeljica za Dnevnik.hr. Tada su postojala šuškanja o tome kako Minea prelazi na srpski Hype TV, a ona o tome nije željela govoriti.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
Zagreb: U galeriji Kranjčar otvorena je izložba fotografija Žene, ženama
1/21

Najavljeno je da Hype TV dolazi u Hrvatsku, a da bi voditeljica trebala biti Minea. To je na društvenim mrežama potvrdio i vlasnik te televizije Saša Mirković. On je kazao kako ide na Brijune potpisati ugovor s Mineom, no sada su otkrili da je došlo do promjene.  “Danas je ekipa cijele Hype produkcije Hrvatska vijećala i donijeli smo odluku da raspišemo natječaj za voditelje i da Hype televizija neće preuzimati druga televizijska lica s drugih televizija nego ćemo praviti vlastita televizijska lica i graditi priču koja je od početka Hype priča”, naveo je Mirković u videu na TikToku. “Tako da, ispričavamo se kolegama koje su mislili da prijeđu na Hype TV. Tu podrazumijevam i Mineu naravno, jer nisu ispunili očekivanja koja smo imali od njih i tako je kako je”, rekao je dalje u videu.

@sasamirkovicofficial Hype HR raspisuje konkurs za nova tv lica! #sasamirkovic ♬ original sound - Saša Mirković

“Uglavnom, većinom glasova tj. jednoglasno je redakcija odlučila da želimo praviti Hype lica i tako će ići, tako da mladi ljudi imaju šansu da se prijave i da postanu dio Hypea. Natječaj će izaći vrlo brzo u roku par dana”, poručio je Mirković.

Ključne riječi
Saša Mirković Hype TV in magazin Renata Končić Minea showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZA
zagabria3
11:21 24.09.2025.

Čim niže pužeš manje te cijene

Avatar messerschmidt
messerschmidt
11:02 24.09.2025.

MInea je za 90% tamošnjih voditeljica klasa van konkurencije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

Domaća publika nakon dugo vremena dobila je priliku pratiti jednu pravu, ozbiljnu sapunicu hrvatske produkcije.

Na reklamama, plakatima i društvenim mrežama ne mogu se ove jeseni izbjeći ni Marta i Olga - suparnice čiji je odnos u fokusu još jedne sezone "Sjena prošlosti". RTL je prošle jeseni pogodio u sridu s ovom serijom, a sada je jednako snažno krenuo s promocijom novih epizoda. Iza svega stoji ozbiljan marketinški i produkcijski posao: zanimljiva radnja koja se konačno ne bazira isključivo na prizemnom humoru, prepoznatljiva lica i napeti dramski odnosi konstanta su koja privlači publiku.

Učitaj još